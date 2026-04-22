Σία Αναγνωστοπούλου: «Βιωσιμότητα κοινωνικών δομών και δικαιώματα εργαζομένων στη νέα νομοθεσία»

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς την αρμόδια Υπουργό σχετικά με το προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση των κοινωνικών δομών και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία τους και στο προσωπικό.



Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Η αναστάτωση που επικρατεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας εξαιτίας των διαρροών και των προβλέψεων του νέου προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση των κοινωνικών δομών, λαμβάνει πλέον διαστάσεις γενικευμένης διαμαρτυρίας. Οι κοινωνικές δομές της χώρας μας, αποτελούν εδώ και χρόνια τον βασικό πυλώνα στήριξης για χιλιάδες συμπολίτες μας με αναπηρία και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η έλλειψη ξεκάθαρου σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα, η απουσία διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς και η καλλιέργεια ενός κλίματος αβεβαιότητας ως προς τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δομών, απειλούν να διαρρήξουν τον ήδη εύθραυστο κοινωνικό ιστό. Είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της, καθώς η κοινωνική πρόνοια δεν είναι πεδίο πειραματισμών ή δημοσιονομικών περικοπών, αλλά θεμελιώδης υποχρέωση του κράτους απέναντι στον πολίτη.

Επειδή, οι εργαζόμενοι στις δομές αυτές καλύπτουν επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες, διαθέτοντας πολύτιμη τεχνογνωσία και εξειδικευμένη εμπειρία που είναι απολύτως απαραίτητες για τη σωστή στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων,

Επειδή, το υπό κατάρτιση προσχέδιο νόμου δημιουργεί ένα περιβάλλον πλήρους θεσμικής ασάφειας ως προς τη μελλοντική μορφή και τη διοικητική υπαγωγή των κοινωνικών δομών, γεγονός που προκαλεί εύλογη αγωνία στους χιλιάδες ωφελούμενους και τις οικογένειές τους,

Επειδή, η κοινωνική φροντίδα οφείλει να στηρίζεται σε ένα μόνιμο, σταθερό και δημόσιο πλαίσιο λειτουργίας.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Με ποιους συγκεκριμένους πόρους και ποια μόνιμα εργαλεία θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών αυτών, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο τελικό κείμενο του νόμου ρητή και ξεκάθαρη διάταξη που να κατοχυρώνει όλες τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των κοινωνικών δομών;