Πάτρα: Η παράσταση «Απόλαυσις στη Γειτονιά» βασισμένη στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στο θέατρο Act

Μετά την παρουσίαση της παράστασης «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Αλκμήνη στην Αθήνα, ακολουθεί η παρουσίασή της και στην Πάτρα. Την Κυριακή 26 Απριλίου στις 18:00, η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65).



Λίγα λόγια για την παράσταση:

Αθήνα, 1900. Γειτονιά. Αυλές, ταράτσες, σκαλάκια, μπαλκόνια! Λόγια που πετάνε. Παράθυρα με μάτια. Σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο.

Ένας θάνατος πέφτει σαν κεραυνός στη γειτονιά μας - και, σχεδόν παράδοξα, ενώνει τους γείτονες σε μια παράξενη αλλά πολύ δεμένη παρέα.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, το τραγικό μπλέκεται διακριτικά με το κωμικό: μικρές καθημερινές παραξενιές, παρεξηγήσεις αλλά και αναμνήσεις που φέρνουν τους ήρωες πιο κοντά - ίσως λίγο πιο κοντά απ’ όσο θα ήθελαν.

Κι ενώ όλα μοιάζουν να περιστρέφονται γύρω από το τέλος, οι ίδιοι αναγκάζονται να αναρωτηθούν για τα πιο απλά και ταυτόχρονα πιο δύσκολα: τώρα που είναι ακόμα ζωντανοί, μπορούν να βγουν από το ασφαλές καβούκι τους; Να ανοιχτούν ο ένας στον άλλον; Να μοιραστούν, έστω και αδέξια, αυτό το παράξενο βάρος που λέγεται ζωή;

Γιατί, τελικά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές… κάτι μέσα μας επιμένει να ψάχνει το φως - ή έστω έναν καλό λόγο να χτυπήσει την πόρτα του διπλανού.

Συντελεστές:

· Παίζουν: Ανδρέας Κάτσενος, Άγγελος Κούκος, Γρηγόρης Πανταζής , Φιλίππη Ρούβαλη, Μαίρη Χρυσανθακοπούλου

· Σκηνοθεσία: Ανδρέας Κάτσενος

· Βοηθός σκηνοθεσίας: Μαριάννα Μωυσίδου

· Εκτέλεση Σκηνογραφίας: Γιώργος Κούκος

· Ρυθμολογία: Στέφανος Μπαρζούκας

· Κινησιολογία: Μάρω Πέτλη

· Μουσική: Βαγγέλης Μουρελάτος

· Φωτογραφίες - Βίντεο: Ανδριάνα Ζαχαριάδου, Γιώργος Κούκος, Έλλη Ιατρού

Info: "Απόλαυσις στη Γειτονιά" του Αλ. Παπαδιαμάντη, θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65),

Κυριακή 26 Απριλίου στις 18.00

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 14 ευρώ

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ, ατέλειες): 10 ευρώ

Κρατήσεις: 6938913471, 6977524854

Προπώληση εισιτηρίων: more-i-apolausis-sti-geitonia- periodeia

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά