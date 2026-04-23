Η «Άνοιξη που φτάνει» ένωσε τέσσερα Δημοτικά σχολεία της Πάτρας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, η δράση «Η Άνοιξη που φτάνει», που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του 9ου Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας.

Η δράση αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό μιας συστηματικής και πολυεπίπεδης παρέμβασης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026. Υλοποιείται στα 39ο, 45ο και 65ο Δημοτικά Σχολεία Πατρών, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου, και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, η ψυχολόγος Χριστίνα Μπαρμπούτα και ο κοινωνικός λειτουργός Λάμπρος Αραπάκος υλοποιούν βιωματικές συναντήσεις, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων, που απευθύνονται στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης των τεσσάρων σχολείων. Στις συναντήσεις αυτές δημιουργείται ένας ασφαλής χώρος, όπου τα παιδιά εκφράζονται, επικοινωνούν και επεξεργάζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με τη μετάβαση στο Γυμνάσιο και την εφηβεία. Οι ανάγκες και οι προβληματισμοί τους αποτέλεσαν τη βάση για τον σχεδιασμό των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν στην κεντρική δράση της 21ης Μαρτίου.

Η δράση συγκέντρωσε περισσότερους από 200 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, μεταξύ των οποίων μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης από τα τέσσερα σχολεία, γονείς και εκπαιδευτικούς, και εξελίχθηκε σε μια ζωντανή γιορτή μέσα στο σχολείο. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου της 21ης Μαρτίου, οι χώροι γέμισαν με κίνηση, χαμόγελα και προσμονή, ενώ η οργάνωση επέτρεψε την υλοποίηση παράλληλων εργαστηρίων, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο συμμετοχής για όλους και όλες. Μαθητές και μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικοί κινούνταν σε διαφορετικούς χώρους, συναντιόνταν, αντάλλασσαν σκέψεις και δημιουργούσαν από κοινού μια εμπειρία με επίκεντρο τη μετάβαση και την εφηβεία.

Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης των τεσσάρων σχολείων συμμετείχαν σε τρία διαφορετικά, διαδοχικά βιωματικά εργαστήρια, δουλεύοντας σε μικρές ομάδες και ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή, την έκφραση και τη δημιουργία σχέσεων.

Στο εργαστήριο «Μ’ αέρα στα πανιά μας», με εμψυχωτή τον Γιώργο Μόσχο, νομικό, εμψυχωτή, πρώην Συνήγορο του Παιδιού και ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12), τα παιδιά συμμετείχαν σε μια βιωματική διαδικασία έκφρασης, σύνδεσης και αναστοχασμού γύρω από τη μετάβαση στο Γυμνάσιο. Μέσα από τη συμβολική δραστηριότητα του ιστιοφόρου, κατέγραψαν όσες δυσκολίες σκέφτονται ότι μπορεί να βρεθούν μπροστά τους («κόντρα άνεμοι») και όσα πιστεύουν ότι θα τους βοηθούν και θα τους ενισχύουν στη νέα τους πορεία («βοηθητικοί άνεμοι»). Το εργαστήριο ανέδειξε τη σημασία της φωνής των παιδιών, της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο.

Στο εργαστήριο «Level Up: Πάμε Γυμνάσιο! Επιλογές, παρέες και νέα ξεκινήματα», που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Α.Ε., με εμψυχώτριες τις Βίκυ Κυρίτση, κοινωνική λειτουργό, Σπυριδούλα Μπεκίρη, κοινωνιολόγο και Φωτεινή Κριλή, κοινωνική λειτουργό, τα παιδιά εργάστηκαν πάνω στην έννοια της επιλογής και της διαχείρισης της πίεσης από την παρέα. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παρουσίαση διαφορετικών στάσεων συμπεριφοράς, αναγνώρισαν τρόπους αντίδρασης σε καθημερινές καταστάσεις και ενίσχυσαν την ικανότητά τους να εκφράζουν τη θέση τους. Στη συνέχεια, επεξεργάστηκαν μελέτες περίπτωσης σε ομάδες, προτείνοντας τρόπους διαχείρισης, ενώ μέσα από μια συμβολική δραστηριότητα αποτύπωσαν θετικά στοιχεία που επιθυμούν να έχουν στη νέα τους σχολική πορεία. Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε σε κλίμα σύνδεσης και ενθάρρυνσης.

Στο εργαστήριο «Γέφυρες μετάβασης: Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», που υλοποιήθηκε από το Γραφείο Πρόληψης και Ενημέρωσης Πάτρας του Ε.Ο.Π.Α.Ε., με εμψυχώτριες την Ειρήνη Κρανιά, ψυχολόγο, και τη Βασιλική Θεοδοσοπούλου, κοινωνική λειτουργό, η μετάβαση προσεγγίστηκε μέσα από τη θεματική του ταξιδιού. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έλαβαν ένα «εισιτήριο» για το Γυμνάσιο, στο οποίο κατέγραψαν σκέψεις, συναισθήματα και προσωπικές δυνάμεις. Μέσα από τη διαδικασία του «check-in» και τη σφράγιση των εισιτηρίων, η μετάβαση αποκτούσε έναν κοινό και συμβολικό χαρακτήρα. Η δημιουργία μιας «γέφυρας», όπου τα παιδιά αποτύπωσαν λέξεις και έννοιες για κάθε στάδιο της πορείας τους, ενίσχυσε τη συνειδητοποίηση ότι η μετάβαση αποτελεί μια κοινή εμπειρία. Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με μια δραστηριότητα «check-out», όπου τα παιδιά μοιράστηκαν όσα αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους.

Την ίδια ώρα, οι γονείς των μαθητών και μαθητριών συμμετείχαν σε συναντήσεις με επίκεντρο την εφηβεία και τη γονεϊκή υποστήριξη, με θεματικές που αφορούσαν στην επικοινωνία στην εφηβεία και τον ρόλο των γονέων στη σεξουαλική εκπαίδευση, οι οποίες προσέφεραν έναν ουσιαστικό χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εργαστήριο με εμψυχώτρια την Ευθυμία Σεραφείμ, φιλόλογο και αναπληρώτρια προϊσταμένη του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ενίσχυση της συμπερίληψης και η κατανόηση της νευροδιαφορετικότητας, καθώς και η ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών μέσα από την ανάπτυξη πρακτικών και γνωστικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων αξιολόγησης και αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου.

Στη συνέχεια, γονείς και εκπαιδευτικοί ενώθηκαν σε κοινά βιωματικά εργαστήρια, ενισχύοντας τη μεταξύ τους σύνδεση και τον κοινό τους ρόλο στην υποστήριξη των παιδιών. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τα εργαστήρια «Η μεταμορφωτική δύναμη της εφηβείας!», από το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Α.Ε., με εμψυχώτρια τη Θωμαΐδα Σταύρου, κοινωνική λειτουργό, καθώς και το εργαστήριο «Ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών», από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS, με εμψυχώτριες την Ελευθερία-Κλαίρη Κλήμη, κοινωνική λειτουργό, και την Κάτια Καίσαρη, ψυχολόγο, με την υποστηρικτική παρουσία της Κατερίνας Παπαθεοφίλου, υπεύθυνης προγραμμάτων Παιδικών Χωριών SOS Πελοποννήσου. Στα εργαστήρια αυτά δόθηκε έμφαση σε συγκεκριμένες προκλήσεις που συνοδεύουν τη μετάβαση στην εφηβεία, όπως οι αλλαγές στη συμπεριφορά και στη συναισθηματική έκφραση των παιδιών, η διαχείριση των ορίων, η ενίσχυση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, καθώς και η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, αναδείχθηκαν τρόποι ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, όπως η καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης, η αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες από την καθημερινότητά τους και να αναστοχαστούν πάνω στον ρόλο τους, μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Στις 14:00, μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν στον αύλειο χώρο του σχολείου παράσταση από την ομάδα X-Saltibagos, με έναν θεατρικό κλόουν στο επίκεντρο. Η παράσταση συνδύασε στοιχεία θεάτρου, ακροβατικών, ζογκλερικών και ταχυδακτυλουργικών, δημιουργώντας ένα ζωντανό και χαρούμενο κλίμα. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά, αλληλεπιδρώντας με τον καλλιτέχνη και βιώνοντας τη στιγμή με ενθουσιασμό και γέλιο.

Την ίδια ώρα, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου και συμμετείχαν σε συζήτηση με θέμα «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα;», με εμψυχωτή τον Γιώργο Μόσχο, του οποίου η προσέγγιση ανέδειξε τη σημασία των δικαιωμάτων του παιδιού, της ενεργής ακρόασης και της ουσιαστικής συμμετοχής των παιδιών. Στη συνέχεια, ο ίδιος παρουσίασε τα «ιστιοφόρα» των παιδιών, μέσα από τα οποία αποτυπώθηκαν οι σκέψεις και οι προσδοκίες τους.