Στην τέταρτη θέση του πανελληνίου πρωταθλήματος ράγκμπι ο Αίολος Πατρών

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα rugby ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα. Η ομάδα του Αιόλου Πατρών είχε απολογισμό δύο νίκες και τρεις ήττες, επίδοση που την έφερε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας πίσω απο τον δύο φορές πρωταθλητή Παναθηναϊκό, τους Attica και τα Χανιά.

Ο Αίολος στρέφει το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα 7s (κύπελλο), στο οποίο εκτός των άλλων συμμετέχει και η ομάδα της ΑΕΚ, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό γκρουπ συλλόγων. Συνολικά θα διεξαχθούν τρεις αγωνιστικές σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα με αγώνες ανδρών αλλά και γυναικών.