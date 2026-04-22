Υπό κατάληψη δύο πλοία στο Ορμούζ - Ανάμεσά τους το ελληνόκτητο «Epaminondas»

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, κατέλαβαν δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Στενό του Ορμούζ και στη συνέχεια τα οδήγησαν προς τις ιρανικές ακτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas χαρακτηρίζονται ως «παραβάτες» και κατηγορούνται ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα καθώς κινούνταν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και είχαν παρέμβει στα συστήματα πλοήγησης.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε επίσης ότι το MSC Francesca συνδέεται με το Ισραήλ, ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Στην ανακοίνωση της διοίκησης του ναυτικού του IRGC αναφέρεται: «Δύο παραβατικά πλοία (…) κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν στις ιρανικές ακτές. Η διατάραξη της τάξης και της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί κόκκινη γραμμή για εμάς».