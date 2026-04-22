Aθλητική ημερίδα με την συμμετοχή της ΠΔΕ για τη συνεργασία προπονητή και γονέα

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό «Η Δύναμη Πάτρας» διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Η συνεργασία προπονητή και γονέα ως καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη αθλητών Ταεκβοντό», με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ουσιαστικής και ισορροπημένης συνεργασίας μεταξύ των δύο βασικών πυλώνων υποστήριξης κάθε νεαρού αθλητή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 17:30 , στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Συλλόγου Ταεκβοντό «Η Δύναμη Πάτρας» ( Έλληνος Στρατιώτου 108).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο άθλημα του Ταεκβοντό, το οποίο συνδυάζει τη σωματική άσκηση με αξίες όπως η πειθαρχία, ο σεβασμός, η επιμονή και η προσωπική εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα αναπτυχθούν θέματα, όπως:

• Ο ρόλος του Ταεκβοντό στην ολιστική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων

• Η παιδαγωγική διάσταση και το προπονητικό στυλ

• Η σημασία της σωστής επικοινωνίας μεταξύ προπονητή και γονέα

• Τα στυλ γονεϊκής υποστήριξης και η επίδρασή τους στην αθλητική εμπειρία

• Οι προσδοκίες των γονέων και η ψυχολογική πίεση στους νεαρούς αθλητές

• Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ψυχολογικής ανθεκτικότητας μέσω του αθλητισμού.