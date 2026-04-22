Πάτρα: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος συμμετείχε σε ημερίδα με εταίρους από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Κροατία

Ο Δήμος Πατρέων παρουσίασε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στο 6ο ΕΠΑΛ στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg EnerCmed.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, παραβρέθηκε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες, στην Αγορά Αργύρη, στο πλαίσιο της 5 ης συνάντησης των εταίρων από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Κροατία του ευρωπαϊκού έργου Interreg EnerCmed Project.

Ο Αντιδήμαρχος στην τοποθέτησή του, αρχικά μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη και το καλωσόρισμά του στην πόλη μας, των συμμετεχόντων στην ημερίδα από την Κύπρο, την Ιταλία, την Κροατία και την Ισπανία. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος και στην κατασκευή του κήπου ταράτσας στο σχολικό συγκρότημα του 6 ου ΕΠΑΛ στον κόμβο Κουρτέση, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά κτίρια της Πάτρας, έργο που εξασφαλίζει την αυτονομία του και αναβαθμίζει την ανθεκτικότητά του απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

«Θα συνεχίσουμε –τόνισε ο Αντιδήμαρχος- να αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς κι εθνικούς πόρους για να κάνουμε παρεμβάσεις και στα άλλα μεγάλα σχολικά κτίρια του Δήμου μας και να διεκδικούμε την ετήσια τακτική κρατική χρηματοδότηση που δικαιούμαστε με βάση νόμο του κράτους που όμως όλες οι κυβερνήσεις παραβιάζουν εις βάρος των Δήμων της χώρας από το 2010 και μετά. Με την πολιτική τους αυτή, περιορίζουν μεταξύ άλλων δραστικά και τη δυνατότητα διάθεσης επαρκών ιδίων πόρων για την ενεργειακή αυτονομία των σχολικών και άλλων δημοτικών κτιρίων. Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Πατρέων παίρνει κάτω από 25 εκατ. ευρώ το χρόνο ενώ δικαιούται πάνω από 90 εκατ.

Δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις αδιαφορούν προκλητικά για την Παιδεία, την Υγεία, την Πολιτική Προστασία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό και τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση ευνοεί την πολεμική οικονομία.

Σήμερα ένα εκρηκτικό μίγμα που συνθέτουν η διαρκώς επιδεινούμενη κλιματική αλλαγή, η εισαγωγή της ενέργειας στο χρηματιστήριο που έχει εκτοξεύσει το κόστος της, και οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι που μας έχουν ζώσει, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και άλλων πολύτιμων ορυκτών όπως είναι σπάνιες γαίες, των εμπορικών δρόμων και την παγκόσμια χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική κυριαρχία, απειλεί όσο ποτέ άλλοτε τον πλανήτη και την ανθρωπότητα και καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση των πολιτών και την αφύπνιση των λαών».

Κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο Περιβαλλοντολόγος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, του Δήμου Πατρέων Κώστας Κωνσταντακόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Διευθυντής του Προγράμματος Corrado Schenone.