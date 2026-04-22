Πάτρα: Αναμένεται «βομβαρδισμός» για νέες ταυτότητες- Τα εβδομαδιαία ραντεβού, στο γραφείο της Πάτρας, θα αυξηθούν από 650 σε 1.400

Τα ραντεβού για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας έχουν ήδη καλυφθεί για τους επόμενους δύο μήνες, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη ζήτηση των πολιτών ενόψει της επικείμενης προθεσμίας.

Ωστόσο, από τις 2 Ιουνίου, με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται σημαντική ενίσχυση της διαδικασίας, καθώς

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου, όπως προβλέπεται από ευρωπαϊκή οδηγία, μετά την οποία δεν θα είναι δυνατά τα ταξίδια εντός της ζώνης Σένγκεν με ταυτότητες παλαιού τύπου. Για χρήση εντός της χώρας, πάντως, έχει δοθεί παράταση ισχύος των παλαιών ταυτοτήτων έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

«Η αύξηση των ραντεβού, πρακτικά σημαίνει ότι από εκεί που κάθε υπάλληλος είχε να κάνει 13 την ημέρα, τώρα θα έχει 25 ραντεβού. Για τον λόγο αυτό, όπως έχουμε ενημερωθεί, το γραφείο της Πάτρας θα ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό, μετά από σήμα του Διοικητή προς τη Διεύθυνση. Αυτή τη στιγμή, στην Πάτρα, τα ραντεβού εξυπηρετούνται κανονικά, δηλαδή 100 έως 150 αιτήματα καθημερινά. Ο χρόνος παραλαβής της νέας ταυτότητας για τους πολίτες είναι πλέον κανονικά στις τέσσερις ημέρες», επισημαίνει στο thebest.gr ο Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργος Παπανικολάου.

Παράλληλα, έχει πλέον δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να κλείνουν ψηφιακά ραντεβού σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα διαθέτει ταχύτερη διαθεσιμότητα, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Η πρακτική αυτή διαφοροποιείται από το παρελθόν, όταν ίσχυε το κριτήριο της εντοπιότητας, και ήδη παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα πολιτών προς μικρότερους δήμους, όπου η ζήτηση για ραντεβού παραμένει χαμηλότερη.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Για να προγραμματιστεί ραντεβού, ο πολίτης πρέπει να συνδεθεί στο gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet, να επιλέξει την επιθυμητή περιφέρεια, ενότητα και αστυνομικό τμήμα.

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος, αποστέλλεται email για επαλήθευση της διεύθυνσης, ενώ ακολουθεί δεύτερο μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες για το ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής. Το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει έως και 8 ώρες πριν. Υπενθυμίσεις αποστέλλονται 24 και 2 ώρες πριν το ραντεβού στο δηλωμένο email.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ, που καλύπτει τα έξοδα εκτύπωσης, προσωποποίησης και αποστολής. Οι πολύτεκνοι δικαιούνται έκπτωση 50% (5 ευρώ), εφόσον προσκομίσουν σχετικό έγγραφο.

Επιπλέον, προστίθεται ένσημο 0,50 ευρώ υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων για να κατατεθούν κατά την ημέρα του ραντεβού.

Η κάθε νέα ταυτότητα έχει έναν Προσωπικό Αριθμό, δηλαδή το στοιχείο για την επαλήθευση φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημοσίου τομέα και χορηγείται υποχρεωτικά σε όποιον έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Πριν από την έκδοση νέας ταυτότητας οι πολίτες πρέπει να αποκτούν τον Προσωπικό Αριθμό μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myinfo στο Gov.gr.