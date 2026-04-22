Ο Νίκος Αμανίτης και ο Νίκος Μπαλόγιαννης μπαίνουν σε ένα μπαρ

Ο συγγραφέας με μανιώδη έρευνα, εξαντλητική προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, συγγραφικό τσαμπουκά και με πραγματική αγάπη για τον καλλιτέχνη, μας συστήνει έναν «μη τραγουδισμένο ήρωα» της ελληνικής βιβλιογραφίας και αποκαθιστά –όσο μπορεί- μια ιστορική βλάβη στο κύκλωμα της τέχνης.

Από αυτόν τον κύβο του ερωτευμένου Ρούμπικ ξετυλίγεται η ιστορία του βιβλίου: «Ο αθηναϊκός Μεσοπόλεμος, το Παρίσι του ’39 και του ’45, η Κατοχή, το αλβανικό μέτωπο, το Σαν Φρανσίσκο του ’50 και η Νέα Υόρκη του ’60, συμπτώσεις, αναπάντεχες συναντήσεις, ταξίδια με πλοία ονομαστά, δανεικές αναμνήσεις και μια προσπάθεια να κρατηθεί ο χρόνος που δεν κρατιέται με τίποτα».

Ο Νίκος Αμανίτης εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες,τηλεόραση και ραδιόφωνο γράφοντας,διευθύνοντας, ζώντας εντόνως. Την εποχή της πρώτης καραντίνας πέφτει σαν αστέρι στα χέρια του ένα γράμμα-ποταμός. Ένα ρολό χαρτί που όταν το ξετυλίγεις φτάνει τα 27 μέτρα και που θυμίζει το scroll όπου, 10-15 χρόνια αργότερα, ο Τζακ Κέρουακ έγραψε το «Στο δρόμο».

Ο Νίκος Μπαλόγιαννης, σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό, έγινε διάσημος για τη ζωγραφική του, αλλά και για τα έργα του σε βουρτσισμένο αλουμίνιο και μεταλλικά μωσαϊκά. Το πιο εμβληματικό του έργο ήταν μια τεράστια μεταλλική τοιχογραφία (ύψους 6 μέτρων) στα κεντρικά γραφεία της Pfizer στο Μανχάταν.

Πόσες φορές σας είπαν λάθος ή γράψατε και εσείς Μπαλογιάννη αντί για Μπαλόγιαννη τον πραγματικό ήρωα του βιβλίου; Πόσο ένας λάθος τόνος μπορεί να αλλάξει την ιστορία;

Αχαχαχα, ωραία ερώτηση! Κι όμως, με απορρόφησε τόσο πολύ ο βίος και η πολιτεία αυτού του ανθρώπου, σε σημείο να εκνευρίζομαι σαν να είμαι εκείνος όποτε εύρισκα να τον γράφουν Μπαλογιάννη, δηλαδή πάντα στις ελάχιστες φορές που ανακάλυψα μια αναφορά σε αυτόν. Ένας λάθος τόνος μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, όχι μόνο στον γραπτό, αλλά και στον προφορικό λόγο. Μπορεί ακόμα και να σε κάνει να αλλάξεις το όνομά σου από Νίκος Μπαλόγιαννης σε Νίκος Μπελ-Τζον, χαχα!

Από τον Τρούμαν Καπότε μέχρι τον Πάτρικ Ράντεν Κιφ πολλοί συγγραφείς ισορροπούν σε αυτό το λεπτό σχοινί μυθοπλασίας και έρευνας. Πώς κατορθώσατε να βηματίσετε με το κοντάρι της ιστορίας στα χέρια; Ποια είναι τα επιτρεπτά όρια «εισβολής» σε μια προσωπογραφία;

Μου αρέσει πολύ η μεταφορά σας. Τόσο που παθαίνω εκ των υστέρων ίλιγγο τώρα που το σκέφτομαι. Εγώ είχα στο μυαλό μου μια άλλη, λιγότερο καλή και πιο πεζή μεταφορά: Έλεγα πως αυτή η περιπέτεια ήταν σαν να χτίζεις ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια και οι κολόνες στήριξης είναι η έρευνα, και η μυθοπλασία είναι η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου και η διακόσμηση. Όμως ακόμα και όσα φαντάστηκα, μια μέρα από τη ζωή των ηρώων μου στο Παρίσι του 1939 για παράδειγμα, τα στήριξα πάνω σε εξαντλητική έρευνα: Από τον καιρό που έκανε εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα, όπως τον έγραφαν οι εφημερίδες, μέχρι τη γεωγραφία των ντάνσινγκ της συγκεκριμένης συνοικίας και τις ώρες λειτουργίας τους ή τους τιμοκαταλόγους των καφέ - πληροφορίες που άντλησα με πολύ κόπο από τα αρχεία της πόλης του Παρισιού ή τους οδηγούς της Αθήνας του 1936 και τα βιβλία που είχαν γραφτεί εκείνη την εποχή. Όσο για τα επιτρεπτά όρια «εισβολής» σε μια βιογραφία, νομίζω ότι αυτά είναι η πρόθεση να μην επινοήσεις τίποτα, να χτίσεις μόνο με όσα πραγματικά στοιχεία έχεις. Και λέω «η πρόθεση», γιατί, όπως αναρωτιέμαι και στο τέλος του βιβλίου, μπορεί να γραφτεί μια βιογραφία χωρίς αυθαιρεσία; Πώς να μπεις εσύ στη μνήμη ενός άλλου, όταν η μυθοπλασία εισχωρεί παντού, ακόμα και στις δικές μας, τις πιο προσωπικές αναμνήσεις;

Δίνετε πολλή σημασία στους τόπους που ζει, περπατά, αναπνέει, κάνει έρωτα ο Μπαλόγιαννης. Η έρευνα και οι λεπτομέρειες είναι καταρρακτώδεις. Πόσο τελικά μας καθορίζουν οι πιπεριές, τα ντάνσινγκ, οι κολόνες που πέφτουμε πάνω τους αφηρημένοι;

Αυτό που κυρίως θέλησα να κάνω στο βιβλίο ήταν η βιογραφία, όχι ενός ανθρώπου, αλλά μιας εποχής. Ο Μπαλόγιαννης ήταν η αφορμή, το όχημα που με ταξίδεψε στην Αθήνα του Μεσοπολέμου ή στο Παρίσι του ’39, που δεν έχει ιδέα τι πρόκειται να του συμβεί λίγους μήνες μετά. Περιέγραψα με κάθε λεπτομέρεια τους δρόμους που περπάτησε, χόρεψε, ζωγράφισε εκείνος, γιατί δίπλα του, εκείνη τη στιγμή, περπάτησαν πολλοί άλλοι άνθρωποι και αυτοί ήταν οι πρόγονοί μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Και προσπάθησα να γράψω για τα τραγούδια που άκουγαν, τις ειδήσεις που διάβαζαν στις εφημερίδες, για αυτά που συναντούσαν, που έβλεπαν στους περιπάτους τους. «Δεν μπορώ να φανταστώ την Αθήνα χωρίς τις πιπεριές της»: Όταν διάβασα αυτήν τη φράση, γραμμένη τη δεκαετία του ’30 στα ημερολόγια του Γιώργου Θεοτοκά, έπαθα σοκ. Δεν ήξερα ούτε πώς είναι οι πιπεριές, ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν το χαρακτηριστικό της πόλης (τελικά ανακάλυψα δυο τρεις, καχεκτικές, κοντά στο Σύνταγμα). Αυτά μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτούς τους δικούς μας ανθρώπους που έζησαν σε κάθε πόλη εκείνα τα χρόνια. Όσο για τις δικές μας «πιπεριές», αυτές που δεν κοιτάμε σήμερα και πέφτουμε επάνω τους αφηρημένοι, ω! Σίγουρα μας καθορίζουν, είναι τα δικά μας προσωπικά μνημεία που θα τα κουβαλάμε μέσα μας όσο ζούμε, χωρίς καν να το ξέρουμε.

Το τεράστιο scroll, αυτό το επιστολικό εκμαγείο προς τη Μουν, τη Γαλλίδα σύντροφό του ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο η ιστορία του βιβλίου. Η τυπογραφικήΜαντλέν με τις επιστρώσεις πάθους και λαχτάρας είναι μνημειώδης. Όλα αυτά τα θαυμαστά τα κάνουμε στο όνομα της αγάπης ή ικανοποιούμε (ως γραφιάδες, καλλιτέχνες) τον ναρκισσισμό μας;

Όπως θα καταλάβατε, πέρασα απέραντο χρόνο προσπαθώντας να βρω και εγώ μιαν απάντηση στο ωραίο ερώτημά σας, περιορίζοντάς το όμως μόνο στην περίπτωση του scroll: Γιατί το έγραφε, πότε το έγραφε, γιατί τόσα πρωθύστερα στην αφήγηση, πώς οι χρονικές ανακρίβειες διαδέχονταν ακριβέστατη περιγραφή γεγονότων της Κατοχής; Νομίζω λοιπόν ότι πρώτα απ’ όλα ο Μπαλόγιαννης έγραφε για να επιβιώσει μέσα στην Κατοχή. Είχε αναβιώσει, ύστερα από δύο χρόνια, έναν έρωτα που βαθιά μέσα του πρέπει να ήξερε ότι πλέον είχε εξαερωθεί και έγραφε ένα ανεπίδοτο γράμμα που απευθυνόταν πρώτα απ’ όλα στον εαυτό του. Γυρνούσε στο σπίτι του ή στο ατελιέ του ύστερα από μια απάνθρωπα σκληρή μέρα και προσπαθούσε να πάρει δύναμη γράφοντας για τις όμορφες μέρες έρωτα στο Παρίσι και στη Νότια Γαλλία λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και για το όνειρό του να ξαναβρεί την αγαπημένη του στο Παρίσι μόλις ο πόλεμος τελειώσει. Δεν είναι τυχαίο που το γράμμα σταματά την ημέρα της Απελευθέρωσης. Όχι ότι ο ναρκισσισμός τού λείπει, αλλά εδώ ο Νίκος Μπαλόγιαννης προσπαθεί να κρατηθεί μέσα στη μαυρίλα της Κατοχής από την αγάπη - έστω παρελθούσα, έστω φανταστική. Σώσε μας αγάπη, που τραγουδούσε ο Σαββόπουλος, στη διασκευή του Gimme some lovin των Spencer Davis Group, στο Ξενοδοχείο του.

Η ξακουστή διάσωση της διανόησης με το ταξίδι του Ματαρόα στη Γαλλία τον Δεκέμβριο του 1945 έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις για την επιβίωση της πνευματικής ζωής. Θεωρείτε πως στην εποχή μας ή στο άμεσο μέλλον χρειαζόμαστε τέτοιες «Κιβωτούς» ή ο εκπατρισμός είναι η απαραίτητη διαφυγή;

Το 2026 δεν είναι 1945 ούτε καν 2015. Και μπορεί η Υποτροφιάδα, όπως ονομάστηκε αυτή η μοναδική σε μέγεθος και δυσκολίες έξοδος, να θεωρείται το πρώτο Brain Drain, όμως νομίζω ότι σήμερα δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιες κιβωτούς, τουλάχιστον στις δημοκρατίες μας. Για τις δικτατορίες, εκεί όπου τα ελεύθερα πνεύματα απαγορεύεται να ανθίσουν, πολλοί θα εύχονταν να καταπλεύσει μια μέρα στα λιμάνια τους ένα Ματαρόα - κι εμείς μαζί τους.

Παρουσιάζετε τον κεντρικό ήρωα του βιβλίου σας, στο φινάλε του βίου του, ως κουρασμένο, σχεδόν παραιτημένο από αυτά που κάποτε φυσούσαν ευζωία πάνω του. Μήπως τελικά ήταν μάστερ του καμουφλάζ;

Χαχαχα ναι, ακριβώς, ο Νίκος Μπαλόγιαννης - Μπελ-Τζον ήταν ένας μετρ του καμουφλάζ. Ακόμα και στο τέλος, καμουφλάρεται, απομονώνεται, κρύβεται, αποχωρεί. Και αυτή τη φορά τελεσίδικα.

Σπάτε αρκετές φορές τον «τέταρτο τοίχο» κατά τη διάρκεια του ξεδιπλώματος της ιστορίας. Μιλάτε απευθείας με τον αναγνώστη, τον Νίκο, τη Μουν. Σκεφτόμουν πως αυτό το επιδέξιο «κόλπο» που μπορεί να εκνευρίζει κάποιους, σε μένα λειτούργησε σαν ασπίδα απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Νικάμε; Χάνουμε; Ισοπαλία; Πώς βλέπετε την παρτίδα;

Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο όπου η δημιουργία (κάθε είδους αλλά κυρίως η καλλιτεχνική) θα είναι αποκλειστικά προϊόν της Τεχνητής Νοημοσύνης, το βρίσκω αδιανόητο. Αλλά, με όσα ελάχιστα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, την ώρα που τα πάντα αλλάζουν και εξελίσσονται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, δεν είμαι αισιόδοξος. Ήδη, σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, τρέμω για την τέχνη της μετάφρασης. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί δεν θέλω να τα σκεφτώ.

info

*Το βιβλιοπωλείο Πολύεδρο και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Αμανίτη «Ο αγνοούμενος του Ματαρόα» την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στις 8:30 μ.μ.,

στον χώρο του βιβλιοπωλείου (Κανακάρη 147, Πάτρα).



Με τον συγγραφέα συνομιλεί ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.



Ο Νίκος Αμανίτης θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.