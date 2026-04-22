Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Απαράδεκτες συνθήκες στα ΤΕΠ των νοσοκομείων της Πάτρας»

Ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την κατάσταση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων της Πάτρας και την έντονη υποστελέχωση του ΕΣΥ.



Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η επείγουσα φροντίδα αποτελεί τον πιο άμεσο και κρίσιμο «καθρέφτη» ενός συστήματος υγείας, καθώς είναι το σημείο όπου ο πολίτης έρχεται αντιμέτωπος με αυτό σε συνθήκες πίεσης, αβεβαιότητας και, συχνά, κινδύνου για τη ζωή του. Ωστόσο, η κατάσταση που καταγράφηκε μετά τις τελευταίες εφημερίες στα νοσοκομεία της Πάτρας αποτυπώνει μια εικόνα πλήρους ασφυξίας και υποβάθμισης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, τουλάχιστον 46 ασθενείς, αριθμός που αντιστοιχεί στην πληρότητα δύο ολόκληρων κλινικών, παρέμειναν για περισσότερα από δύο 24ωρα σε ράντζα στους διαδρόμους των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Οι συνθήκες αυτές δεν διασφαλίζουν ούτε την αξιοπρέπεια των ασθενών ούτε την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας ενώ, ταυτόχρονα, δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στη διαχείριση νέων περιστατικών, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις και πολύωρες αναμονές.

Τα περιστατικά αυτά δεν αποτελούν εξαίρεση, ούτε μπορούν να αποδοθούν σε συγκυριακές πιέσεις, όπως η εποχική έξαρση της γρίπης. Αντιθέτως, καταγράφονται πλέον σταθερά, ακόμη και εκτός χειμερινής περιόδου, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια χρόνια και δομική δυσλειτουργία του συστήματος.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση, διαψεύδει τους ισχυρισμούς της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας περί συστηματικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού των ΤΕΠ καθώς ένας ουσιαστικός εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να συνυπάρχει με εικόνες ασθενών στοιβαγμένων σε διαδρόμους για ημέρες.

Είναι, άλλωστε, ευρέως γνωστό ότι ένα από τα προβλήματα των ΤΕΠ είναι η υπερφόρτωσή τους με περιστατικά που δεν ανήκουν στην επείγουσα

φροντίδα και τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αν αυτές οι δομές λειτουργούσαν με επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό. Επιπλέον, τα Νοσοκομεία της Πάτρας επιβαρύνονται περαιτέρω από τις συνεχείς διακομιδές περιστατικών από όμορα Νοσοκομεία τα οποία, ουσιαστικά, υπολειτουργούν λόγω της έντονης υποστελέχωσης.

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι οι όποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών δεν επαρκούν όταν δεν συνοδεύονται από ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και συνολική αναδιοργάνωση της λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας.

Επειδή η παραμονή δεκάδων ασθενών για ημέρες σε ράντζα στους διαδρόμους συνιστά κατάφωρη παραβίαση των κανόνων αξιοπρεπούς και ασφαλούς περίθαλψης,

Επειδή οι εικόνες αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό αλλά επαναλαμβανόμενη κατάσταση,

Επειδή οι υπερβολικοί χρόνοι αναμονής θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας,

Επειδή οι διακηρύξεις περί εκσυγχρονισμού απέχουν από τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πώς αξιολογεί την κατάσταση που επικράτησε στα ΤΕΠ των νοσοκομείων της Πάτρας, με δεκάδες ασθενείς να παραμένουν επί ημέρες σε ράντζα;

2. Πώς συμβιβάζεται η εικόνα αυτή με τους ισχυρισμούς περί «συστηματικού εκσυγχρονισμού» των ΤΕΠ;

3. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την αποσυμφόρηση των ΤΕΠ και την εξάλειψη του φαινομένου των ράντζων;

4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να μειωθεί η άσκοπη επιβάρυνση των ΤΕΠ;

5. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν για την πλήρη και επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων της Πάτρας;