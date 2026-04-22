Καβάσιλα Ηλείας: Σύλληψη οδηγού για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στα Καβάσιλα Ηλείας συνελήφθη οδηγός από την αστυνομία, καθώς σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, στις 21-04-2026 το βράδυ στα Καβάσιλα Ηλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.
