Πάτρα: Με ελιά και συμβολικές φιγούρες παιδιών «ντύνεται» η πλατεία Γεωργίου για την Πρωτομαγιά- ΦΩΤΟ

Αλλάζει όψη η πλατεία Γεωργίου
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης στην πλατεία Γεωργίου, στην καρδιά της Πάτρας, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.
Στο κέντρο της πλατείας έχει ήδη τοποθετηθεί μια ελιά, σύμβολο ειρήνης, ζωής και αναγέννησης, η οποία πλαισιώνεται από δύο καλλιτεχνικές κατασκευές που απεικονίζουν δύο παιδιά να την κρατούν, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό ενότητας και ελπίδας.
Η εικόνα της πλατείας αλλάζει σταδιακά έστω και για την ημέρα της Πρωτομαγιάς, με καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, προσφέροντας στον κόσμο της Πάτρας ένα ανανεωμένο σημείο συνάντησης, έτοιμο να υποδεχθεί την άνοιξη και τη γιορτή της Πρωτομαγιάς.
Πάτρα: Συνελήφθη γιατί οδηγούσε χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας
Θρίλερ δίχως τέλος στο Ηράκλειο Κρήτης: το ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας
Ροδοδάφνη Αιγιαλείας: 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπή και παραβάσεις ταυτοτήτων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr