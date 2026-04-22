Πάτρα: Με ελιά και συμβολικές φιγούρες παιδιών «ντύνεται» η πλατεία Γεωργίου για την Πρωτομαγιά- ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης στην πλατεία Γεωργίου, στην καρδιά της Πάτρας, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Στο κέντρο της πλατείας έχει ήδη τοποθετηθεί μια ελιά, σύμβολο ειρήνης, ζωής και αναγέννησης, η οποία πλαισιώνεται από δύο καλλιτεχνικές κατασκευές που απεικονίζουν δύο παιδιά να την κρατούν, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό ενότητας και ελπίδας.

Η εικόνα της πλατείας αλλάζει σταδιακά έστω και για την ημέρα της Πρωτομαγιάς, με καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, προσφέροντας στον κόσμο της Πάτρας ένα ανανεωμένο σημείο συνάντησης, έτοιμο να υποδεχθεί την άνοιξη και τη γιορτή της Πρωτομαγιάς.





