ΟΠΕΚΕΠΕ: LIVE η συνεδρίαση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε έναν βουλευτή, εκτιμάται ότι θα γίνει γνωστή τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον προγραμματισμό διεξαγωγής της συζήτησης και της λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, οι αναφερόμενοι βουλευτές εάν θελήσουν να απευθυνθούν στο Σώμα για την υπόθεσή τους, θα έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο πρόσθετων λεπτών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους. Αμέσως μετά, ο λόγος θα δοθεί για επτά λεπτά σε πολιτικούς αρχηγούς ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή μη της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές. Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι.

Οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος. Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν τη δικογραφία που εστάλη από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση ενδείξεων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας ομόφωνα έχει γνωμοδοτήσει την άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ, κάτι άλλωστε που το ζήτησαν και οι ίδιοι είτε αυτοπρόσωπος (Κ. Τσιάρας, Ν. Μηταράκης, Χ. Αθανασίου) στην Επιτροπή, είτε μέσω υπομνήματος που απέστειλαν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, με την διεξαγωγή ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο πρόσφατες δικογραφίες οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή αναφορικά με επιδοτήσεις σε παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Ο Κ. Τσιάρας ζήτησε άρση της ασυλίας του και εξέφρασε εμπιστοσύνη στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Πρώτος, τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας για τον οποίο συζητείται η άρση ή μη της άρσης της ασυλίας του προκειμένου να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη η διάπραξη του τυχόν αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή και αφορά συνολικά 11 βουλευτές της ΝΔ.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» τόνισε ο κ. Τσιάρας απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων. Ο βουλευτής ανέφερε ότι «υπηρετώ το κοινοβούλιο επί 23 χρόνια και δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε αυτή την θέση αιτούμενος την άρση ασυλίας μου».

Επί της ουσίας όσων του καταλογίζονται στη δικογραφία για τη συζήτηση που είχε ο συνεργάτης γραφείου του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «η Καρδίτσα το 2020 βίωσε ένα αδιανόητο καιρικό φαινόμενο τον "Ιανό" με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ολική ανατροπή στο τοπίο. 'Ανθρωποι κληθήκαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν δει και αντιμετωπίσει. Σε μια τέτοια περίπτωση αγρότης- γεωργός του νομού προσέρχεται σε συνεργάτη του γραφείου μου και αναρωτιέται εάν με όλα αυτά που συνέβησαν μπορεί να του κοστίσουν το "πρασίνισμα"» σημειώνοντας ότι «μόνο όσοι ξέρουν τι είναι το πρασίνισμα και πόσο ξεχωριστεί ή εξειδικευμένη γνώση χρειάζεται για να κατανοήσει κάνεις τα πραγματικά γεγονότα, μπορεί να καταλάβει και τη συγκεκριμένη αγωνία του αγρότη».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «ο διάλογος που είχε ο συνεργάτης μου με τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα είναι ένας διάλογος όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα εμφορείται από ευγένεια, δεν υπάρχει φορτικότητα αντίθετα υπάρχει αγωνία για ποια λύση μπορεί να υπάρξει για το συγκεκριμένο ζήτημα» και πρόσθεσε ότι η επιδότηση που δικαιούνταν να λάβει ο συγκεκριμένος αγρότης ήταν συνολικά 2.970 ευρώ και δεν έχουν καμία σχέση με τα 22.200 ευρώ που αναφέρονται στη δικογραφία, γιατί όποιος γνωρίζει τη διαδικασία των επιδοτήσεων και δη των ενισχύσεων του "πρασινίσματος" γνωρίζει ότι είναι μια αυτοτελής επιδότηση που δεν συγχέεται με οποιαδήποτε άλλη».Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «όλα αυτά τα πραγματικά γεγονότα θα αποδειχθούν μέσα από την ίδια την δικαστική διερεύνηση».

Απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων, ο κ. Τσιάρας μεταξύ άλλων αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλώς να παρατηρεί τα γεγονότα; Να διαμεσολαβεί για κάποια συμφέροντα; Ή να λειτουργεί ενεργά σε ζητήματα που προφανώς αφορούν την τοπική του κοινωνία αλλά ακόμα και συγκριμένους πολίτες;». «Δεν μπορεί» είπε «ο βουλευτής να είναι απαθής σε τέτοιες περιπτώσεις και να αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται σε μια τέτοια ειδικά περίοδο». Δήλωσε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ως υπουργός Δικαιοσύνης την συνέστησε νομοθετικά.

Ν. Μηταράκης: Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου, αλλά ζητώ να αρθεί για να μη μείνει καμία σκιά έχοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς

«Δεν περίμενα έπειτα από 14 χρόνια στη Βουλή ότι θα ζήταγα το λόγο για να συζητηθεί το αίτημα της δικής μου άρσης ασυλίας. Τονίζω ότι η θεσμική υποχρέωση των βουλευτών είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών και αυτό πράττω και θα πράττω και στο μέλλον. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου αλλά θα είμαι σαφής: Ζητώ την άρση ασυλίας μου για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της πρώτης δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ, για να διερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μηταράκης, «η υπόθεση αφορούσε το αίτημα δύο κτηνοτρόφων για τους οποίους «οι συνεργάτες μου ορθά κατά πάγια οδηγία μου προώθησαν χωρίς κρίση ή παρότρυνση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την επιστολή προς τον ειδικό συνεργάτη του αρμοδίου υπουργού, προκειμένου να εξεταστεί από αυτούς το εύλογο και το νόμιμο του αιτήματος το οποίο μας εστάλη από επιστήμονα».

«Εδώ τελειώνει η δική μας συμμετοχή. Αυτό προκύπτει αδιαμφισβήτητα από τη δικογραφία. Καμία άλλη αναφορά δεν υπάρχει σε αυτήν σε ενέργεια είτε δική μου είτε συνεργάτη μου», τόνισε ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε:

«Διαβάζοντας εκ των υστέρων τη δικογραφία φαίνεται δίκαιο το αίτημα της οικογένειας. Πράγματι είναι κτηνοτρόφοι, πράγματι κατέχουν τα νόμιμα δικαιώματα και κάθε χρόνο λάμβαναν και λαμβάνουν σχετική επιδότηση. Απλώς δεν χειρίστηκαν ίσως σωστά τη διαδικασία, τη συγκεκριμένη χρονιά. Αλλά δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να κρίνω. Επίσης, δεν είναι αρμοδιότητα της Βουλής. Η βασιμότητα της δικογραφίας δεν αφορά εσάς».

«Το ζητούμενο είναι αν η αίτηση συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών ή της πολιτικής δραστηριότητας», επεσήμανε ο κ. Μηταράκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «προφανώς η αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων είναι πολιτική δραστηριότητα».

«Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου. Η πολιτική δραστηριότητα είναι μια πιο ευρεία έννοια και η διαβίβαση αλληλογραφίας, μεταφέροντας αναφορές και αιτήματα πολιτών, είναι πολιτική δραστηριότητα. Δεν μιλάμε για ρουσφέτι εδώ αλλά για τη διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη, όπως διατυπώθηκε από αρμόδιο επιστήμονα στον αρμόδιο υπουργό προς εξέταση από τις υπηρεσίες, διότι δεν λάμβανε προφανώς απάντηση από τη γραφειοκρατία.

Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη.

Έχει ευθύνη να επισημαίνει ζητήματα πολιτών, επιδιώκοντας τη λύση τους, σαφώς με νόμιμο τρόπο. Ο βουλευτής δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες, δεν ζούμε σε γυάλα, ούτε επιτρέπεται να ζούμε σε γυάλα», τόνισε.

«Σε αυτό το τοξικό περιβάλλον για το οποίο όλοι έχουμε ευθύνη προέχει να προστατεύσω το όνομα μου. Χωρίς σκιές. Και δυστυχώς η συνταγματικά κατοχυρωμένη βουλευτική ασυλία πλέον θεωρείται σκιά. Οι πολιτικοί έχουμε τεκμήριο ενοχής και όχι τεκμήριο αθωότητας.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δικαιοσύνης, στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν έχω πράξει κάτι παράνομο αλλά αντίθετα κινήθηκα σαφώς στο πλαίσιο του Συντάγματος», κατέληξε ο κ. Μηταράκης.

Καραμανλής: Αβάσιμα τα όσα μου καταλογίζονται, είμαι αθώος και θα το αποδείξω

«Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. Έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στο εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου» τόνισε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως είναι πιστός στον όρκο του βουλευτή και τόνισε πως «προσωπικά αυτό τον όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και να τον τιμώ, έως την τελευταία ημέρα που θα είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου».

Τα όσα μου καταλογίζονται, υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής «είναι αβάσιμα, επειδή δεν τέλεσα καμία αξιόποινη πράξη, επειδή είμαι αθώος αι θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ στις αρμόδιες Αρχές, γι' αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».

Για τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία που τον αφορούν είπε ότι, όπως σημείωσε και στο Υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, «υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα» αλλά «αυτό που αξίζει να ξέρετε, είναι ότι πουθενά, πουθενά, δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου» και σχολίασε: «Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία!».

Ειδικότερα, είπε ο κ. Καραμανλή ότι η υπόθεση αφορούσε την απόρριψη για τυπικούς λόγους των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσής τους» και αυτή «πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στο Νομο διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι «προέρχεται από μια πολιτική σχολή σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής. Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω, πως έναντι όλων προηγείται η πατρίδα και το κοινό καλό» προσθέτοντας ότι «δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό αλλά γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχόμενο αυτό ενοχλεί κάποιους» και «δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας».

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι «πολλές φορές στοχοποιήθηκαν όσοι με ψήφισαν, στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή με χειροκρότησαν. Κάποιοι πέσαν τόσο χαμηλά όπου έφτασαν να αμφισβητούν όχι μόνο την δική μου ηθική αλλά και ολόκληρης της ιστορικής παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό σας ενοχλεί».