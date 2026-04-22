ΟΠΕΚΕΠΕ: LIVE η συνεδρίαση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ

Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, με την διεξαγωγή ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο πρόσφατες δικογραφίες οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή αναφορικά με επιδοτήσεις σε παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας ομόφωνα έχει γνωμοδοτήσει την άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ, κάτι άλλωστε που το ζήτησαν και οι ίδιοι είτε αυτοπρόσωπος (Κ. Τσιάρας, Ν. Μηταράκης, Χ. Αθανασίου) στην Επιτροπή, είτε μέσω υπομνήματος που απέστειλαν.
Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.
Οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος. Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν τη δικογραφία που εστάλη από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση ενδείξεων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.
Η διαδικασία
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον προγραμματισμό διεξαγωγής της συζήτησης και της λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, οι αναφερόμενοι βουλευτές εάν θελήσουν να απευθυνθούν στο Σώμα για την υπόθεσή τους, θα έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο πρόσθετων λεπτών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους. Αμέσως μετά, ο λόγος θα δοθεί για επτά λεπτά σε πολιτικούς αρχηγούς ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή μη της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές. Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε έναν βουλευτή, εκτιμάται ότι θα γίνει γνωστή τις πρώτες απογευματινές ώρες.
Ο Κ. Τσιάρας ζήτησε άρση της ασυλίας του και εξέφρασε εμπιστοσύνη στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πρώτος, τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας για τον οποίο συζητείται η άρση ή μη της άρσης της ασυλίας του προκειμένου να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη η διάπραξη του τυχόν αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή και αφορά συνολικά 11 βουλευτές της ΝΔ.
«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» τόνισε ο κ. Τσιάρας απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων. Ο βουλευτής ανέφερε ότι «υπηρετώ το κοινοβούλιο επί 23 χρόνια και δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε αυτή την θέση αιτούμενος την άρση ασυλίας μου».
Επί της ουσίας όσων του καταλογίζονται στη δικογραφία για τη συζήτηση που είχε ο συνεργάτης γραφείου του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «η Καρδίτσα το 2020 βίωσε ένα αδιανόητο καιρικό φαινόμενο τον "Ιανό" με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ολική ανατροπή στο τοπίο. 'Ανθρωποι κληθήκαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν δει και αντιμετωπίσει. Σε μια τέτοια περίπτωση αγρότης- γεωργός του νομού προσέρχεται σε συνεργάτη του γραφείου μου και αναρωτιέται εάν με όλα αυτά που συνέβησαν μπορεί να του κοστίσουν το "πρασίνισμα"» σημειώνοντας ότι «μόνο όσοι ξέρουν τι είναι το πρασίνισμα και πόσο ξεχωριστεί ή εξειδικευμένη γνώση χρειάζεται για να κατανοήσει κάνεις τα πραγματικά γεγονότα, μπορεί να καταλάβει και τη συγκεκριμένη αγωνία του αγρότη».
Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «ο διάλογος που είχε ο συνεργάτης μου με τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα είναι ένας διάλογος όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα εμφορείται από ευγένεια, δεν υπάρχει φορτικότητα αντίθετα υπάρχει αγωνία για ποια λύση μπορεί να υπάρξει για το συγκεκριμένο ζήτημα» και πρόσθεσε ότι η επιδότηση που δικαιούνταν να λάβει ο συγκεκριμένος αγρότης ήταν συνολικά 2.970 ευρώ και δεν έχουν καμία σχέση με τα 22.200 ευρώ που αναφέρονται στη δικογραφία, γιατί όποιος γνωρίζει τη διαδικασία των επιδοτήσεων και δη των ενισχύσεων του "πρασινίσματος" γνωρίζει ότι είναι μια αυτοτελής επιδότηση που δεν συγχέεται με οποιαδήποτε άλλη».Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «όλα αυτά τα πραγματικά γεγονότα θα αποδειχθούν μέσα από την ίδια την δικαστική διερεύνηση».
Απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων, ο κ. Τσιάρας μεταξύ άλλων αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλώς να παρατηρεί τα γεγονότα; Να διαμεσολαβεί για κάποια συμφέροντα; Ή να λειτουργεί ενεργά σε ζητήματα που προφανώς αφορούν την τοπική του κοινωνία αλλά ακόμα και συγκριμένους πολίτες;». «Δεν μπορεί» είπε «ο βουλευτής να είναι απαθής σε τέτοιες περιπτώσεις και να αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται σε μια τέτοια ειδικά περίοδο». Δήλωσε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ως υπουργός Δικαιοσύνης την συνέστησε νομοθετικά.
Ν. Μηταράκης: Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου, αλλά ζητώ να αρθεί για να μη μείνει καμία σκιά έχοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς
«Δεν περίμενα έπειτα από 14 χρόνια στη Βουλή ότι θα ζήταγα το λόγο για να συζητηθεί το αίτημα της δικής μου άρσης ασυλίας. Τονίζω ότι η θεσμική υποχρέωση των βουλευτών είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών και αυτό πράττω και θα πράττω και στο μέλλον. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου αλλά θα είμαι σαφής: Ζητώ την άρση ασυλίας μου για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους».
Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της πρώτης δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ, για να διερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Μηταράκης, «η υπόθεση αφορούσε το αίτημα δύο κτηνοτρόφων για τους οποίους «οι συνεργάτες μου ορθά κατά πάγια οδηγία μου προώθησαν χωρίς κρίση ή παρότρυνση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την επιστολή προς τον ειδικό συνεργάτη του αρμοδίου υπουργού, προκειμένου να εξεταστεί από αυτούς το εύλογο και το νόμιμο του αιτήματος το οποίο μας εστάλη από επιστήμονα».
«Εδώ τελειώνει η δική μας συμμετοχή. Αυτό προκύπτει αδιαμφισβήτητα από τη δικογραφία. Καμία άλλη αναφορά δεν υπάρχει σε αυτήν σε ενέργεια είτε δική μου είτε συνεργάτη μου», τόνισε ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε:
«Διαβάζοντας εκ των υστέρων τη δικογραφία φαίνεται δίκαιο το αίτημα της οικογένειας. Πράγματι είναι κτηνοτρόφοι, πράγματι κατέχουν τα νόμιμα δικαιώματα και κάθε χρόνο λάμβαναν και λαμβάνουν σχετική επιδότηση. Απλώς δεν χειρίστηκαν ίσως σωστά τη διαδικασία, τη συγκεκριμένη χρονιά. Αλλά δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να κρίνω. Επίσης, δεν είναι αρμοδιότητα της Βουλής. Η βασιμότητα της δικογραφίας δεν αφορά εσάς».
«Το ζητούμενο είναι αν η αίτηση συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών ή της πολιτικής δραστηριότητας», επεσήμανε ο κ. Μηταράκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «προφανώς η αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων είναι πολιτική δραστηριότητα».
«Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου. Η πολιτική δραστηριότητα είναι μια πιο ευρεία έννοια και η διαβίβαση αλληλογραφίας, μεταφέροντας αναφορές και αιτήματα πολιτών, είναι πολιτική δραστηριότητα. Δεν μιλάμε για ρουσφέτι εδώ αλλά για τη διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη, όπως διατυπώθηκε από αρμόδιο επιστήμονα στον αρμόδιο υπουργό προς εξέταση από τις υπηρεσίες, διότι δεν λάμβανε προφανώς απάντηση από τη γραφειοκρατία.
Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη.
Έχει ευθύνη να επισημαίνει ζητήματα πολιτών, επιδιώκοντας τη λύση τους, σαφώς με νόμιμο τρόπο. Ο βουλευτής δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες, δεν ζούμε σε γυάλα, ούτε επιτρέπεται να ζούμε σε γυάλα», τόνισε.
«Σε αυτό το τοξικό περιβάλλον για το οποίο όλοι έχουμε ευθύνη προέχει να προστατεύσω το όνομα μου. Χωρίς σκιές. Και δυστυχώς η συνταγματικά κατοχυρωμένη βουλευτική ασυλία πλέον θεωρείται σκιά. Οι πολιτικοί έχουμε τεκμήριο ενοχής και όχι τεκμήριο αθωότητας.
Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δικαιοσύνης, στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν έχω πράξει κάτι παράνομο αλλά αντίθετα κινήθηκα σαφώς στο πλαίσιο του Συντάγματος», κατέληξε ο κ. Μηταράκης.
Καραμανλής: Αβάσιμα τα όσα μου καταλογίζονται, είμαι αθώος και θα το αποδείξω
«Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. Έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στο εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου» τόνισε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.
Ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως είναι πιστός στον όρκο του βουλευτή και τόνισε πως «προσωπικά αυτό τον όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και να τον τιμώ, έως την τελευταία ημέρα που θα είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου».
Τα όσα μου καταλογίζονται, υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής «είναι αβάσιμα, επειδή δεν τέλεσα καμία αξιόποινη πράξη, επειδή είμαι αθώος αι θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ στις αρμόδιες Αρχές, γι' αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».
Για τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία που τον αφορούν είπε ότι, όπως σημείωσε και στο Υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, «υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα» αλλά «αυτό που αξίζει να ξέρετε, είναι ότι πουθενά, πουθενά, δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου» και σχολίασε: «Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία!».
Ειδικότερα, είπε ο κ. Καραμανλή ότι η υπόθεση αφορούσε την απόρριψη για τυπικούς λόγους των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσής τους» και αυτή «πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στο Νομο διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής».
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι «προέρχεται από μια πολιτική σχολή σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής. Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω, πως έναντι όλων προηγείται η πατρίδα και το κοινό καλό» προσθέτοντας ότι «δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό αλλά γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχόμενο αυτό ενοχλεί κάποιους» και «δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας».
Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι «πολλές φορές στοχοποιήθηκαν όσοι με ψήφισαν, στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή με χειροκρότησαν. Κάποιοι πέσαν τόσο χαμηλά όπου έφτασαν να αμφισβητούν όχι μόνο την δική μου ηθική αλλά και ολόκληρης της ιστορικής παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό σας ενοχλεί».
Κ. Παπακώστα Παλιούρα: «Ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα οποιαδήποτε παράνομη μεταχείριση, ουδέποτε παρενέβην στο έργο καμίας διοικητικής υπηρεσίας»
«Μια τυπική διοικητική εκκρεμότητα, μια απλή διασταύρωση στοιχείων, τα οποία είχαν δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και πάντα κατά τα λεγόμενά του», αφορούσε η επικοινωνία της με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα, η οποία, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, για το αίτημα άρσης ασυλίας που την αφορά, τόνισε ότι ουδέποτε άσκησε πίεση, ουδέποτε έδωσε εντολή, ουδέποτε ζήτησε παράνομη μεταχείριση.
Η κ. Παπακώστα απευθύνθηκε στους συναδέλφους της βουλευτές, λέγοντας ότι τους κοιτάζει με καθαρό βλέμμα, ότι δεν έχει τίποτε να φοβηθεί ούτε και να αποκρύψει.
«Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου όπου καλείται να αναμετρηθεί, όχι μόνο με τις ίδιες του τις αντοχές, αλλά με την ίδια την αλήθεια. Και η σημερινή, για μένα, είναι μια τέτοια στιγμή. Στέκομαι ενώπιον σας με απόλυτη συνείδηση της ευθύνης που φέρει ένα δημόσιο πρόσωπο, τόσο απέναντι στην κοινωνία, στους θεσμούς αλλά και στην ίδια τη δημοκρατία. Και το κάνω με καθαρό βλέμμα, με καθαρή συνείδηση, το κάνω κοιτώντας σας στα μάτια, ότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και απολύτως τίποτε να αποκρύψω», είπε η βουλευτής της ΝΔ.
Αναφερόμενη στην ουσία της υπόθεσης και σε όσα της καταλογίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κ. Παπακώστα Παλιούρα είπε ότι ως βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, το καλοκαίρι του 2021, δέχθηκε να μεταφέρει το αίτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου, ενός βιοπαλαιστή, τον οποίο τότε γνώρισε, για πρώτη φορά στη ζωή της. Το αίτημα αφορούσε την καθυστερημένη λήψη μιας μεμονωμένης ενίσχυσης, της ενισχυμένης ενίσχυσης του έτους 2020. «Το αίτημα αυτό, όπως μου το παρουσίασε και όπως μου το εξήγησε ο ίδιος ο κτηνοτρόφος, το θεώρησα εύλογο και νόμιμο, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως, από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, κατά τα λεγόμενά του. Από την επισκόπηση της δικογραφίας, προκύπτει αβίαστα ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε μένα, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο του διενεργηθέντος, σε εκείνον, ελέγχου, τον Μάρτιο του 2021 και όλων των κατατεθέντων στοιχείων και εγγράφων, τόσο του ιδίου όσο και των υπαλλήλων της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας. Η δική μου γνώση λοιπόν για την υπόθεση, προήλθε αποκλειστικά και μόνον από τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, ο οποίος με έπεισε για τα λεγόμενα του και για τον οποίο δεν είχα κανέναν απολύτως λόγο να τον αμφισβητήσω. Άλλωστε εγώ το μόνο που έπραξα ήταν να θέσω τον Αύγουστο του 2021 το συγκεκριμένο αίτημα, υπ΄ όψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σίγουρη ότι αυτό θα εξεταστεί ενδελεχώς και ότι αν διαπιστωνόταν η οποιαδήποτε παρατυπία, ο Οργανισμός θα έπραττε να νόμιμα και τα προβλεπόμενα. Τελικώς, από τα έγγραφα που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκύπτει ότι παρά τη δική μου καλόπιστη διαβίβαση του αιτήματος του, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά ποτέ το επίμαχο κονδύλι της συνδεδεμένης ενίσχυσης, για το έτος 2020, και αυτό σημαίνει κάτι απολύτως σαφές. Ότι η δική μου ενασχόληση με το συγκεκριμένο αίτημα, δεν παρήγαγε απολύτως παράνομο αποτέλεσμα, δεν προκάλεσε απολύτως καμία οικονομική ζημία, δεν αλλοίωσε καμία απολύτως διοικητική πράξη, δεν δημιούργησε κανένα απολύτως παράνομο οικονομικό όφελος. Για το χρονικό διάστημα δε, πριν τον Αύγουστο του 2021, όπως και για τα επόμενα έτη, 2021, 2022, 2023 και 2024, εγώ δεν είχα απολύτως καμία γνώση ή ανάμιξη, γι΄ αυτό και αδυνατώ να εισφέρω το παραμικρό στοιχείων επιτυχών ενισχύσεων που έλαβε ο κτηνοτρόφος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ως άνω έτη», είπε η βουλευτής της ΝΔ, για τονίσει συμπερασματικά, ότι «η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά παρά μια τυπική διοικητική εκκρεμότητα, μια απλή διασταύρωση στοιχείων τα οποία είχαν δηλωθεί ορθά και αρμοδίως, από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και πάντα κατά τα λεγόμενά του».
«Κατά συνέπεια, ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα οποιαδήποτε παράνομη μεταχείριση, ουδέποτε παρενέβην στο έργο καμίας διοικητικής υπηρεσίας. Έκανα μόνον αυτό που οφείλει να κάνει κάθε βουλευτής. Να ακούει τον πολίτη και να διαβιβάζει το αίτημά του στην αρμόδια διοίκηση, όταν θεωρεί ότι αυτό είναι εύλογο και δίκαιο», είπε η Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα και επέμεινε: «Ουδέποτε, ουδέποτε μέχρι και σήμερα διανοήθηκα να παραβώ το νόμο, πολλώ δε μάλλον να αναμιχθώ σε υπόθεση πρόκλησης οικονομικής ζημίας στα συμφέροντα της ΕΕ ή του ελληνικού Δημοσίου. Από την πρώτη στιγμή της πολιτικής μου διαδρομής, πορεύτηκα με εντιμότητα, με ευθύτητα, με αξιοπρέπεια και με σεβασμό στους πολίτες που με εμπιστεύθηκαν. Και ακριβώς επειδή υπηρέτησα τη δημόσια ζωή, με αυτή τη στάση, δεν θα μπορούσα ποτέ, ποτέ, να δεχθώ να αιωρείται έστω και η παραμικρή σκιά ποινικής απαξίας στο όνομά μου, στην τιμή και στην υπόληψή μου. Σας ζητώ λοιπόν να εγκρίνετε τη άρση της ασυλίας μου, χθες. Να επιτρέψετε στη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Να μου επιτρέψετε να κριθώ, όπως κάθε απλός πολίτης. Δηλώνω δε απερίφραστα, πως έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στους εισαγγελικούς της λειτουργούς. Έχω εμπιστοσύνη ότι η αλήθεια είναι καθαρά θέμα χρόνου να αναδειχθεί. Γι΄ αυτό και μόλις κληθώ, θα απευθυνθώ άμεσα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για να δώσω όλες τις εξηγήσεις».
Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει στη ΜΕΘ για 8η ημέρα
Πάτρα: «Άσκηση Τροία»- Κινητοποίηση για ύποπτο φάκελο- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Tι λέει για τη φοροδιαφυγή στα συνεργεία ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισκευαστών- Πρωτιά του κλάδου σύμφωνα με την ΑΑΔΕ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr