Πάτρα-Τουριστικά γραφεία και λεωφορεία: Πρωτοφανής υποχώρηση της κίνησης- Μείωση κατά 40%

Με πτώση που αγγίζει το 40%, υποδέχονται οι επαγγελματίες τουριστικών γραφείων και λεωφορείων και στην Πάτρα τη νέα τουριστική σεζόν, με την εικόνα αυτή, λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξή της, να μην αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Τα στοιχεία αυτά, που έγιναν ακόμα πιο αισθητά κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, απέχουν πολύ από τις προσδοκίες που είχαν οι επαγγελματίες του κλάδου για τη φετινή σεζόν.

Ο Αχαιός Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γραμματέας της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων Ελλάδας-Λεωφορείων, μιλάει στο thebest.gr για πρωτοφανή υποχώρηση της κίνησης, αποδίδοντας την κυρίως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, «η κατάσταση δεν αφορά αποκλειστικά τα ταξίδια εξωτερικού, αλλά πλήττει εξίσου και την εσωτερική αγορά, με τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις, λόγω φόβου. Επίσης, οι κρουαζιέρες έχουν περιοριστεί και πλήθος πτήσεων ακυρώνονται».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν επιδρά μόνο στις τιμές των καυσίμων, αλλά έχει πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αύξηση στα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων». Ελαστικά, λιπαντικά και ανταλλακτικά έχουν καταγράψει σημαντικές ανατιμήσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω έναν κλάδο που ήδη αγωνίζεται να διατηρήσει τις ισορροπίες του.

Το συνολικό σκηνικό που διαμορφώνεται προκαλεί έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι παρακολουθούν τη νέα σεζόν να ξεκινά υπό δυσοίωνες συνθήκες, χωρίς ορατά σημάδια ανάκαμψης στον ορίζοντα.