Πάτρα: Συνελήφθη γιατί οδηγούσε χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη στην Πάτρα οδηγός χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες του είχαν αφαιρεθεί λόγω προηγούμενων παραβάσεων.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, στις 21-04-2026 το πρωί στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο στερούμενος κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παραβάσεις του ιδίου Νόμου.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Πατρών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
