Το 46ο LATSIS PARTS Rally Αχαιός επιστρέφει δυναμικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι στις 9-10 Μαΐου

Το 46 ο LATSIS PARTS Rally AXAIOS, επιστρέφει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι για το 2026 και θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου από το ιστορικό Αθλητικό Σωματείο του ΑΟΠ (Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών) που συμπλήρωσε τα 55 χρόνια ζωής του.

Ο αγώνας είναι ο δεύτερος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου και του Κυπέλλου Ασφάλτινων Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων που έχει προκηρυχθεί από την ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος).

Με συνολικά 87 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα θα «θυμηθούν τα παλιά», αφού το 46 ο LATSIS PARTS Rally AXAIOS αναβιώνει Ειδικές Διαδρομές χαραγμένες στις μνήμες μας, που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα πολλές από τις σελίδες του Ελληνικού Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, αλλά και του Ευρωπαϊκού.

Οι δύο λοιπόν διαδρομές θα ξυπνήσουν μνήμες από τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, με την «ανηφορική» πασίγνωστη Φτέρη, να είναι η Ε.Δ. Σελινούντας που θα αντικρύσουν το πρωί τα πληρώματα και την Ε.Δ. Μάνεσι (η παλιά ειδική Κομπηγάδι με ανάποδη φορά) να ακολουθεί, ανεβάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά με τις δυσκολίες της και τα «κρυφά» της σημεία. Το loop ολοκληρώνεται με την πολύ ιδιαίτερη Ε. Δ. Δεμέστιχα (η περσινή ειδική διαδρομή Λεόντιο με ανάποδη φορά και κατά 1 χιλιόμετρο μικρότερη) με το γραφικό τοπίο της και το ιδιαίτερο πέρασμα μέσα από το χωριό.

Ο ΑΟΠ μετά την επιστροφή του Ράλι Αχαιός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει προσπαθήσει να σχεδιάσει έναν αγώνα με κύριο γνώμονα την ασφάλεια αλλά και την οδηγική ευχαρίστηση των πληρωμάτων.

Το κέντρο του Αγώνα και το Service Park βρίσκονται στο πάρκινγκ από το Νότιο Πάρκο (δίπλα στο ανοιχτό κολυμβητήριο του ΝΟΠ) σε έναν χώρο που βρίσκεται 5 λεπτά μακριά από το ιστορικό κέντρο της Πάτρας με ένα από τα μεγαλύτερο εμπορικά πάρκα της πόλης, σε απόσταση μιας αναπνοής. Ιδανικά οι ομάδες, τα πληρώματα και οι επισκέπτες του χώρου θα απολαύσουν ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα το βράδυ του Σαββάτου, δίπλα στα καταγάλανα νερά του Πατραϊκού κόλπου.

Ο Τεχνικός Έλεγχος θα διεξαχθεί το Σάββατο 09 Μαΐου από ώρα 14:00 έως 17:00 στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις το ΙΚΤΕΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ( Ευβοίας 255) ενώ η Πανηγυρική Εκκίνηση θα διεξαχθεί στην ιστορική Πλατεία Βας. Γεωργίου στο κέντρο της Πάτρας, δίνοντας την δυνατότητα σε εκατοντάδες πολίτες να απολαύσουν την εκκίνηση του 46 ου LATSIS PARTS Rally AXAIOS στις 20:00.

Το Αθλητικό Σωματείο του ΑΟΠ (Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών), πιστό στα 55 και πλέον χρόνια ιστορίας του, θα προσπαθήσει να μετατρέψει την Πάτρα για ακόμα μία φορά, κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, με αίσθημα ευθύνης, απέναντι σε πληρώματα, θεατές και πολίτες. Οι διαδικασίες είναι όλες στην τελική ευθεία, με μικρές λεπτομέρειες να απομένουν για να απολαύσουμε όλοι έναν αγώνα του πάλαι ποτέ.

Ε.Δ. Σελινούντας 1 και Σελινούντας 2 (17,10 χλμ)

Η Ε.Δ. Σελινούντας θα ανοίξει το χορό με την σημαία εκκίνησης να πέφτει στο πρώτο όχημα στις 08:55. Η αφετηρία της Ε.Δ. βρίσκεται λίγα μέτρα μετά την έξοδο του χωριού Σελινούντας (μετά την δεξιά φουρκέτα) και ο τερματισμός στα 100 μέτρα πριν την είσοδο του χωριού Φτέρη. Δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού μιλάμε ίσως για την πιο ιστορική ειδική διαδρομή αγώνων ράλι της Ελλάδος, με τα «αμπέλια», την «κρυφή ευθεία», το «αεροδρόμιο» και το πέρασμα μέσα από το χωριό Πυργάκι να αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Μια ειδική που με την ανηφορική φορά της «ευνοεί» τα δυνατά αυτοκίνητα και ξεχωρίζει τα «τέρμα γκάζι» πληρώματα από τα απανωτά “S”.

Ε.Δ. Μάνεσι 1 και Μάνεσι 2 (13 χλμ)

Η Ε.Δ. Μάνεσι βρίσκει τα πληρώματα «ζεστά» και τα περιμένει να εκκινήσουν στις 09:58. Τα 13 χλμ της Ειδικής είναι ίσως τα πιο «γρήγορα» με ειδικά τα πρώτα χιλιόμετρα να είναι εντυπωσιακά. Η εκκίνηση βρίσκεται στην έξοδο του χωριού Μάνεσι και ο τερματισμός λίγο μετά την δεξιά φουρκέτα (νεκροταφείο) περίπου 200 μέτρα πριν την είσοδο του χωριού Νέο Κομπηγάδι. Το πέρασμα από την γνωστή ταβέρνα στο Μετόχι με 5ες, το φόντο στο ιστορικό γεφυράκι της Κάτω Βλασίας και οι απανωτές φουρκέτες με τα «χασίματά» τους, κάνουν την θέαση πολύ ιδιαίτερη αρκεί να ξέρεις που να σταθείς, ώστε να απολαύσεις ήχο και εικόνα. Η Ε.Δ. Μάνεσι έχει γράψει πολλές σελίδες από την ιστορία του Ράλι Αχαίος και όχι μόνο, αφού αρκετοί Ευρωπαίοι οδηγοί έχουν περάσει από εκεί.

Ε.Δ. Δεμέστιχα 1 και Δεμέστιχα 2 (14 χλμ)

Η Ε.Δ. Δεμέστιχα θα απαιτήσει από πληρώματα και μηχανικά σύνολα και έχουν «κρατήσει δυνάμεις» αφού η ανάποδη φορά είναι πρωτόγονη για όλους, με τα «σφυχτά» 14 χλμ να είναι ιδιαίτερα. Η εκκίνηση βρίσκεται περίπου 1 χλμ μετά την διασταύρωση Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων ενώ ο τερματισμός περίπου 500 μέτρα πριν την είσοδο του χωριού Λεόντιο. Το χωρίο Δεμέστιχα έχει την τιμητική του, αφού το γραφικό χωριό με το πλακόστρωτό του είναι ειδική διαδρομή που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και μαζεύει αρκετούς θεατές που μπορούν να απολαύσουν τον αγώνα από πολλά ασφαλή σημεία. Χαρακτηριστικό της ειδικής του πρώτα χιλιόμετρα που είναι «ανοιχτά» όπου μετά η διαδρομή γίνεται ο εφιάλτης των φρένων και των αναρτήσεων. Μαγικό σημείο τα τελευταία χιλιόμετρα που διασχίζουν το καταπράσινο δάσος.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής για το 46 ο LATSIS PARTS Rally AXAIOS ξεκινάει τη Τετάρτη 22 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 23.59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων ( http://www.e-omae-epa.gr/).