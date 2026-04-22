Τι έγινε με την οροφή στη Veso Mare; Τι λέει στο thebest εκπρόσωπος της εταιρείας- BINTEO

H κατάρρευση και τα καλώδια που κρέμονται εκτεθειμένα από το ταβάνι
Ανησυχία προκάλεσαν βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο το βράδυ της Τρίτης, που αποτυπώνουν τμήμα της οροφής στην κεντρική είσοδο της Veso Mare στην Πάτρα να έχει υποστεί κατάρρευση, με καλώδια να κρέμονται εκτεθειμένα από το ταβάνι.
Οι εικόνες πυροδότησαν αμέσως ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο εμπορικό κέντρο, ωστόσο εκπρόσωπός του, μιλώντας στο thebest.gr αναφέρει, ότι πρόκειται για ελεγχόμενη κατεδάφιση στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών εργασιών που προηγούνται των ανακαινιστικών έργων, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν στον χώρο.
Διευκρίνισε επίσης ότι η συγκεκριμένη είσοδος είχε ήδη αποκλειστεί από το κοινό, ενώ ο κόσμος που διακρίνεται στα βίντεο εξερχόταν από εναλλακτική έξοδο, στην πίσω πλευρά του κτιρίου.
