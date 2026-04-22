Πάτρα: «Άσκηση Τροία»- Κινητοποίηση για ύποπτο φάκελο- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» στο λιμάνι της Πάτρας, με την κωδική ονομασία "Τροία 2026".

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και με στόχο την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πυροσβεστικής και τη 6ης ΕΜΑΚ και με τη συμμετοχή ξειδικευμένου προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

Το σενάριο προέβλεπε συμβάντα που αφορούν την αντιμετώπιση Χημικών - Βιολογικών - Ραδιολογικών - Πυρηνικών απειλών και Τεχνολογικών Ατυχημάτων και τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου.

