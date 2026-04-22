Ζαχάρω: Συνελήφθη άνδρας που καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ναρκωτικών

Συνελήφθη άνδρας στη Ζαχάρω για εκκρεμές ένταλμα ναρκωτικών, ενώ κατηγορείται επιπλέον για αντίσταση, απείθεια και κατοχή κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στις 21-04-2026 το μεσημέρι στη Ζαχάρω, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας για υπόθεση ναρκωτικών.

Επιπλέον, σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος, κατά την σύλληψή του εντός του Αστυνομικού Τμήματος, προέβαλε αντίσταση απωθώντας τους αστυνομικούς με τα άκρα του, ενώ σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -2,1- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.