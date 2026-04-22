Ροδοδάφνη Αιγιαλείας: 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπή και παραβάσεις ταυτοτήτων

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 στη Ροδοδάφνη Αιγιάλειας, στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στην περιοχή.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, με τη συνδρομή τεχνικού κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά δέκα ημεδαποί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη δύο ατόμων που αναζητούνται.

Ειδικότερα:

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε μία περίπτωση σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς δεν είχε εκδοθεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για ανήλικο τέκνο.

Έξι άτομα, εκ των οποίων τέσσερις ανήλικοι, συνελήφθησαν για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Παράλληλα, οι αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία δύο ακόμη ημεδαπών για υποθέσεις ρευματοκλοπής, οι οποίοι αναζητούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, Παράλληλη Έδρα Αιγίου, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.