Σία Αναγνωστοπούλου: Κοινοβουλευτική αναφορά μετά την επιστολή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στο Κυρανάκη

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με την επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας , μέσω της οποίας ζητά την άμεση παρέμβασή του Υπουργείου για την παροχή τεχνικών δεδομένων για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας προς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας .

Σύμφωνα με την επιστολή, η στάση αυτή του Υπουργείου θίγει άμεσα τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του σχεδιασμού ενός έργου εθνικής σημασίας, καθώς παρά τις επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις από τον Ιούλιο του 2024, τις επιστολές προς τον Πρωθυπουργό και τις ρητές δημόσιες δεσμεύσεις της ηγεσίας του Υπουργείου κατά τις συσκέψεις στην Πάτρα τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026, δεν έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα οι πλήρεις τεχνικοί φάκελοι που υποβλήθηκαν στο μηχανισμό CEF II ούτε οι αιτιολογημένες παρατηρήσεις απόρριψής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η βουλευτής τονίζει ότι η γνώση των λόγων απόρριψης των προηγούμενων υποβολών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για οποιονδήποτε σοβαρό επανασχεδιασμό, ενώ η περαιτέρω μη ανταπόκριση του Υπουργείου στα αιτήματα για αποστολή της σχετικής αλληλογραφίας και της τεκμηριωμένης πρότασης για τη διέλευση του σιδηροδρόμου έως το Νέο Λιμάνι, εκλαμβάνεται πλέον ως πολιτική επιλογή που επηρεάζει ουσιωδώς την αξιοπιστία του έργου. Η απουσία των στοιχείων αυτών καθιστά τη λειτουργία της Κοινής Ομάδας Εργασίας χωρίς αντικείμενο και υποβαθμίζει προκλητικά τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου. Κατόπιν τούτων, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό την άμεση διαβίβαση όλων των εγγράφων ώστε να διασφαλιστεί η τεχνική εγκυρότητα και η διαφάνεια που απαιτεί η τοπική κοινωνία της Αχαΐας.