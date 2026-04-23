Πάτρα: Από το service στις βλάβες- Η κρίση άλλαξε τα πάντα στα συνεργεία- Γιατί χαλάνε πιο συχνά τα αυτοκίνητα σήμερα

Η οικονομική κατάσταση του μεγαλύτερου μέρους μιας κοινωνίας αποκαλύπτεται με πολλούς τρόπους και μια παράμετρος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα.

Πόσο συντηρούνται ή δεν συντηρούνται, αν περνούν ΚΤΕΟ, ποιες είναι οι συνηθισμένες βλάβες και γιατί, πότε και αν τελικά αλλάζουμε το παλιό μας αυτοκίνητο.

Τα τελευταία χρόνια, από την εποχή της κρίσης και μετέπειτα, με μικρές μάλλον διαφοροποιήσεις, το σκηνικό έχει μεταβληθεί. Όπως περιγράφει ο Γιάννης Διδάχος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισκευαστών και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μηχανικών Αυτοκινήτων Αχαΐας, οι επισκέψεις στα συνεργεία γίνονται σε συντριπτικό ποσοστό, για την επιδιόρθωση βλαβών και όχι για συντήρηση.

Πάτρα- Αχαΐα : Στο συνεργείο για βλάβες και όχι για συντήρηση

Στην Ελλάδα ένα σημαντικό μέρος των οχημάτων είναι παλαιά ωστόσο λόγω οικονομικών δεδομένων, σε πολλές περιπτώσεις δε γίνεται η απαραίτητη συντήρηση παρατηρεί ο κ. Διδάχος.. «Το αποτέλεσμα είναι τα οχήματα να μένουν ασυντήρητα και να δημιουργούν βλάβες. Τι σημαίνει αυτό; Ενώ κάποτε το ποσοστό των εισερχομένων αυτοκινήτων σε ένα συνεργείο ήταν 40-50% για service και τα υπόλοιπα βλάβες, σήμερα το 75-80% είναι για βλάβες και τα υπόλοιπα service».

Αυτή η συνθήκη αυξάνει έμμεσα και το κόστος, καθώς λόγω έλλειψης συντήρησης δεν προλαμβάνεται η βλάβη, που είναι μεγάλου κόστους η επισκευή της, «ενώ το service θα είχε προλάβει και προβλήματα που θίγουν το περιβάλλον και προβλήματα που θίγουν την ασφάλεια του ιδιοκτήτη και όσων επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, καθώς και προβλήματα που δημιουργούνται στην τσέπη του καταναλωτή».

Η μεταστροφή και η επίσκεψη στο συνεργείο κυρίως όταν παρουσιαστεί ζημιά, ξεκίνησε το 2012 στα χρόνια τις οικονομικής κρίσης. Έκτοτε «κατά περιόδους ενδεχομένως να υπάρχει μια ύφεση στο πρόβλημα αυτό, αλλά γενικά τα ποσοστά στις βλάβες είναι πολύ υψηλά σε σχέση με τη συντήρηση. Η συντήρηση δηλαδή είναι πλημμελής, η αλλαγή των ελαστικών το ίδιο. Ακόμα και η ακολουθία των αυτοκινήτων στο ΚΤΕΟ είναι πλημμελής».

«Δεν πάνε ούτε στο ΚΤΕΟ»

Από την εικόνα που έχει ο κ. Διδάχος ως Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλόγου ΚΤΕΟ « με επίσημα στοιχεία έχουμε στην Ελλάδα περίπου 2,5 εκ ανέλεγκτα αυτοκίνητα από το ΚΤΕΟ. Και πώς να πάει ένα αυτοκίνητο το οποίο ξέρει ότι έχει βλάβες κα δεν έχει συντηρηθεί. Πώς θα περάσει; Άρα αποφεύγει και το ΚΤΕΟ».

Οι συνηθισμένες βλάβες και η ζημιά που αποκαλύπτει την οικονομία στα καύσιμα

Μία από τις πλέον συνηθισμένες βλάβες αφορά τη αντλία βενζίνης.

«Τα αυτοκίνητα ξεμένουν στους δρόμους, γιατί ο καταναλωτής βάζει 10 ευρώ βενζίνη. Με αποτέλεσμα η αντλία που χρησιμοποιεί τη βενζίνη και ως ψυκτικό υγρό, θα πρέπει το ρεζερβουάρ να είναι γεμάτο τουλάχιστον από τη μέση και πάνω. Όταν βάζουμε 10 ευρώ τα καίμε και προσθέτουμε άλλα δέκα, το καύσιμο είναι στο κάτω μέρος. Η αντλία δεν παγώνει και καίγεται. Και προκαλείται μια βλάβη που είναι της τάξεως των 120- 150 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση».

Άλλες βλάβες αφορούν συνηθέστερα της θερμοκρασίας του οχήματος του συστήματος ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης (το τιμόνι).

Ο «φαύλος κύκλος» με τα παλιά αυτοκίνητα

Την ίδια ώρα δύσκολη καθίσταται η αλλαγή του παλιού αυτοκινήτου ακόμα και με ένα νεότερο μεταχειρισμένο και το δεδομένο οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο.

«Όλοι θέλουμε να αλλάξουμε το παλιό μας αυτοκίνητο. Τι συμβαίνει όμως; Δημιουργείται το συναίσθημα μη δαπανήσω πολλά χρήματα, αφού θα το αλλάξω. Όμως αυτή η στιγμή με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν, δεν έρχεται. Άρα το αυτοκίνητο δεν συντηρείται γιατί κάποια στιγμή θα το αλλάξουμε, αλλά δεν το αλλάζουμε».