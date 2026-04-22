Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι: Σε εξέλιξη συνάντηση με τον Φλωρίδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, έφτασε το πρωί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να συναντήσει τον αρμόδιο υπουργό, Γιώργο Φλωρίδη.

Σε δηλώσεις της έξω από το υπουργείο, η κυρία Κοβέσι τόνισε ότι «θα τα συζητήσουμε όλα», επισημαίνοντας πως «υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας» και προαναγγέλλοντας ότι «θα εξηγήσουμε πολλά περισσότερα αύριο».

«Θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς. Τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση», πρόσθεσε.

