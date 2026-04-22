Tι λέει για τη φοροδιαφυγή στα συνεργεία ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισκευαστών- Πρωτιά του κλάδου σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Πρωταθλητής στη φοροδιαφυγή αναδείχθηκε ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου στον τομέα επισκευής οχημάτων και μοτοσικλετών, με ποσοστό 61% σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Ο Γιάννης Διδάχος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισκευαστών και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μηχανικών Αυτοκινήτων Αχαΐας σχολιάζει τα στοιχεία που παρουσίασε η ΑΑΔΕ.

Όπως τονίζει, δεν αμφισβητεί κανείς την ύπαρξη φοροδιαφυγής ωστόσο διατηρεί αμφιβολίες για το πραγματικό ποσοστό και εξηγεί:

«Τα στατιστικά που παρουσίασε η ΑΑΔΕ και δεν μπορούμε εμείς να τα αμφισβητήσουμε είναι μετά την υλοποίηση του ψηφιακού πελατολογίου, όπου γίνεται ένας πολύ μεγάλος έλεγχος στον χώρο του αυτοκινήτου και δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ως προς τα ποια αυτοκίνητα πρέπει να είναι γραμμένα και ποια όχι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σύγχυση και να βεβαιώνονται παραβάσεις, οι οποίες εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν έπρεπε να έχουν γραφτεί. Κι αυτό ανεβάζει το ποσοστό φοροδιαφυγής και μιλάμε για παραβάσεις των 100 ευρώ για κάθε άγραφο αυτοκίνητο. Από αυτές τις υποθέσεις, αν κρίνουμε και από το παρελθόν, από διάφορες στατιστικές που έχουν γίνει, όσες καταλήγουν στα δικαστήρια, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το περίπου 80% αθωώνονται».

Ο Γιάννης Διδάχος τονίζει ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξη της φοροδιαφυγής. «Δεν υπάρχει στο μέγεθος για το οποίο λέγεται και δεν υπάρχει από επιχειρήσεις σοβαρές, που λέμε στον χώρο μας. Και πέρα από αυτό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι νομίμως αδειοδοτημένα συνεργεία από το Υπουργείο Μεταφορών. Γιατί κάνουν επισκευές σε αυτοκίνητα συνεργεία τα οποία έχουν μόνο φορολογικά στοιχεία και όχι αδειοδοτήσεις από το Υπουργείο». Και προσθέτει: «Η πραγματικότητα για μένα είναι κάπου στη μέση ή και ποιο κάτω από τη μέση».

Παραδείγματα

«Να καταλάβει ο κόσμος το εξής που είναι μια πραγματικότητα. Πόσες φορές ο καθένας έχει πάει στο συνεργείο του γιατί τον έχει προβληματίσει κάτι. Ακούει ένα θόρυβο, βλέπει μια διαφορά στο αυτοκίνητο. Όταν έρθει ο πελάτης και ανοίξω το καπό για να δω τι μου λέει πχ για τον θόρυβο, είμαι φορολογικά παραβάτης αν δεν το έχω γράψει. Σε κάτι που δεν θα φτιάξω. Θα του πω τη συμβουλή μου, τι πρέπει να κάνει και θα φύγει. Ή ακόμα και αν έχω βάλει το διαγνωστικό για μια βλάβη και θα είναι κάτι που δεν θα έχει θέμα. Κι αυτό γίνεται καθημερινά και με πολλά αυτοκίνητα. Αν το γράψω το αυτοκίνητο και δεν πληρωθώ μου δίνει το δικαίωμα να βάλω δωρεάν αλλά αν βάλω πολλά δωρεάν θεωρείται πονηρό.»