Πάτρα: Σε εξέλιξη αναζητήσεις για 14χρονη μαθήτρια

Το κορίτσι δεν εμφανίστηκε στο σχολείο και αμέσως ειδοποιήθηκε η οικογένειά της
Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Πάτρα, καθώς μια 14χρονη μαθήτρια δεν εμφανίστηκε στο σχολείο της το πρωί, στην περιοχή της οδού Πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία της από το Γυμνάσιο έγινε γρήγορα αντιληπτή από τη σχολική κοινότητα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η οικογένειά της.
Ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ οι αρχές καλούν όποιον έχει σχετική πληροφορία να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το κορίτσι έχει μαύρα μαλλιά και φοράει μαύρα ρούχα.
