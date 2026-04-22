Θρίλερ δίχως τέλος στο Ηράκλειο Κρήτης: το ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

Στην …σκιά της αυτοκτονίας του 40χρονου πρώην συντρόφου της συνεχίζονται, με μεγάλη προσοχή, οι έρευνες για την αγνοούμενη μητέρα, Ελευθερία Γιακουμάκη, από τις Δαφνές Ηρακλείου.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η υπόθεση της αυτοκτονίας συνδέεται με την εξαφάνιση της 43χρονης και ποιος ήταν ο λόγος που ο 40χρονος, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, έφθασε στο σημείο να δώσει τέλος στη ζωή του εν μέσω της μεγάλης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της Ρίτσας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο 40χρονος εξετάστηκε από τους αστυνομικούς και θα έδινε και συμπληρωματική κατάθεση λόγω της σχέσης που διατηρούσε μέχρι και πριν δύο μήνες με την 43χρονη.

Πληροφορίες, ωστόσο, του Cretalive.gr, αναφέρουν ότι ο 40χρονος είχε …ιστορικό καθώς στο παρελθόν είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας. Στον αδερφό του, σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, φέρεται να έχει αφήσει σε προγενέστερο χρόνο της αυτοκτονίας κάποιες σημειώσεις σαν ημερολόγιο. Σε αυτό καταγράφει τις σκέψεις του αλλά και πτυχές της ζωής του. Φέρεται να αναφέρεται και στην 43χρονη μητέρα με την οποία άλλωστε είχαν δεσμό για περίπου έναν χρόνο.

Αστυνομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τα όσα έχει καταθέσει ο 40χρονος άνδρας για το πρωί της Κυριακής, σε ό,τι αφορά στο επίμαχο σκέλος της πτώσης του, όπως υποστηρίζει, με το μηχανάκι, φέρονται να επαληθεύονται μέχρι στιγμής μέσα από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρικές καταθέσεις και αυτοψίες. Ο ίδιος, στην κατάθεση του, είχε αποδώσει τις αμυχές στο πρόσωπο, στην πτώση του από το μηχανάκι. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο όπου έπεσε, βρήκαν ότι το παρέλαβε οδική βοήθεια, ενώ προκύπτει, ότι κάλεσε ταξί από καφετέρια στους Αθανάτους.

Ως προς την ώρα που κλήθηκε το ταξί, προσδιορίζεται τελικά γύρω στις 12 το πρωί της Κυριακής, περίπου δηλαδή μία ώρα αφ’ ότου κάμερες καταγράφουν την 43χρονη να φεύγει με το λευκό Honda από το σπίτι της, στις Δαφνές, και να κατευθύνεται προς Αθανάτους, δηλαδή προς Ηράκλειο.