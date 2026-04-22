Google Doodle: Αφιερωμένο στην Ημέρα της Γης με εικόνες από το Google Earth

Στην Ημέρα της Γης που είναι σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, είναι αφιερωμένο το Google doodle, με την Google να προβάλλει τη φυσική ομορφιά και τα τοπία της Γης, με εικόνες από το Google Earth.

Η Ημέρα της Γης αποτελεί μια ημερομηνία κατά την οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Συντονίζεται παγκοσμίως από το Δίκτυο Ημέρας της Γης και εορτάζεται σε περισσότερες από 175 χώρες κάθε χρόνο.

Σαν σήμερα: 22 Απριλίου 1970 – Γιορτάζεται για πρώτη φορά η Ημέρα της Γης (Earth Day)

Η Ημέρα της Γης γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 22 Απριλίου 1970.

Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία που αποτέλεσε σημείο καμπής για τη διαμόρφωση της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής και της δημόσιας συνείδησης γύρω από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκείνη την ημέρα, εκατομμύρια πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν στους δρόμους, συμμετέχοντας σε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις που είχαν ως στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα της ρύπανσης και της ανεξέλεγκτης βιομηχανικής ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία ανήκε στον Αμερικανό γερουσιαστή από το Ουισκόνσιν, Γκέιλορντ Νέλσον, ο οποίος ήδη από τη δεκαετία του 1960 προσπαθούσε να εντάξει τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην πολιτική ατζέντα. Υπολογίζεται ότι περίπου 20 εκατομμύρια Αμερικανοί, σχεδόν το ένα δέκατο του πληθυσμού της χώρας, συμμετείχαν σε περισσότερες από 12.000 εκδηλώσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η κινητοποίηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ιστορικούς ως η απαρχή του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η Ημέρα της Γης μετατράπηκε από μια εθνική κινητοποίηση σε παγκόσμιο γεγονός. Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε δεκάδες χώρες συμμετέχουν κάθε χρόνο σε δράσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία και την κλιματική αλλαγή.

