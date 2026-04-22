Ρένος Χαραλαμπίδης:Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «μην παντρευτείτε» κι αυτό είναι μια παρηγοριά για εμένα

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The2nightshow», που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης και προσπάθησε να ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή του να μην παντρευτεί, στη συμμετοχή του στο «YFSF» και στα λάθη που έκανε στο πέρασμα των χρόνων και μετάνιωσε. Όπως είπε, αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, πολλά πράγματα θα τα έκανε διαφορετικά.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε αρχικά στο «The 2night Show» για τη συμμετοχή του στο YFSF και ανέφερε πως «Την Κυριακή το βράδυ αποφάσισα να μην έχω τηλεοπτικό λόγο, γιατί πιστεύω ότι το κοινό έχει ανέβει σε επίπεδο και το έχει ανάγκη αυτό. Ο Σάκης έχει ευαισθησίες και ποιότητες, που νομίζει ότι δεν ταιριάζουν με το προφίλ που έχει σαν καλλιτέχνης, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι πιο βαθύ. Κάποια στιγμή, όσο περνάνε τα χαίρομαι και ανεβαίνουμε πίστες, πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να εκπλήξουν το κοινό με κάτι άλλο».

Επιπλέον, ο Ρένος Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι «Αποφάσισα από ένα σημείο της ζωής μου να ξεφορτωθώ τα περιττά βάρη, όπως το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμένα. Ένα δεύτερο περιττό βάρος είναι να αποδείξω ότι είμαι κάτι και ένα τρίτο βάρος είναι το χρήμα Τα έβαλα κάτω και είδα ότι είμαι υπερκαλυμμένος. Πλούσιος είναι αυτός που μπορεί να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του. Έχω λίγες επιθυμίες που οικονομικά μπορώ να τις πραγματοποιήσω. Οι πολλές επιθυμίες είναι για τα κορόιδα και για τους ψυχοπνευματικά φτωχούς» ανέφερε ο ηθοποιός.

Στο ίδιο πλαίσιο συμπλήρωσε πως «Υπάρχουν πολλά που έχω μετανιώσει επειδή δεν τα έχω κάνει. Εγώ χρησιμοποιώ τις μετάνοιές μου σαν εργαλεία. Δεν είμαι από αυτούς που λένε πως αν ξαναζούσα θα έκανα τα ίδια λάθη. Υπάρχουν πολλά λάθη να γίνουν. Δε θα έκανα τα ίδια, θα είχα μεγαλύτερη φαντασία. Από τη στιγμή που έκανα όμως τα λάθη μου, ας βγάλω ένα κέρδος. Λέμε πως με τρομάζει η βλακεία. Η δικιά μου βλακεία που δεν τη βλέπω, να δεις πώς με τρομάζει. Δεν με κρίνω για να με μισήσω. Καταρχήν είμαι θνητός, πεπερασμένος και θα κάνω λάθη».