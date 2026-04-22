Ζαφείρης Μελάς: Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying λόγω της καταγωγής μου

«Ήταν δραματικές οι καταστάσεις τότε» ανέφερε ο Ζαφείρης Μελάς για το ξεκίνημα της καριέρας του
«Είχα χτυπήσει πολλές φορές με πιάτα» είπε μεταξύ άλλων ο Ζαφείρης Μελάς πριν εστιάσει στην εποχή που δεχόταν bullying.
Συνέντευξη στην εκπομπή «Prime Time» του ΣΚΑΪ και τη Μαρία Βούσουλα έδωσε ο Ζαφείρης Μελάς, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων και για το bullying που είχε δεχτεί λόγω της καταγωγής του από συναδέλφους και επιχειρηματίες.
«Ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές», είπε αρχικά ο Ζαφείρης Μελάς.
Ο Ζαφείρης Μελάς είπε στη συνέχεια: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ από διάφορους επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής. Τα προσπερνούσα όμως, δεν τους έδινα σημασία. Έλεγα… δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ».
