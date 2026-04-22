Η εκπομπή «Κάτι ψήνεται» σε Πάτρα και Αίγιο

Ποιοι συμμετείχαν και ποιός ήταν τελικά ο καλύτερος οικοδεσπότης
H επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή «Κάτι ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια, ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα, αλλά και σε περιοχές γύρω από αυτή.
Πέντε οικοδεσπότες, με μεράκι και προσωπικό στιλ, πήραν θέση στην κουζίνα τους, σχεδίασαν το πιο δυνατό μενού κι έβαλαν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Οι καλεσμένοι δοκίμασαν, σχολίασαν, βαθμολόγησαν και στο τέλος της εβδομάδας η 42χρονη Μαρία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζοντας 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη.
Η εβδομάδα άνοιξε με την 33χρονη Χριστίνα από το Αίγιο. Δεύτερη μέρα οικοδεσπότης ήταν ο 46χρονος Ηλίας. Τρίτη μέρα στην κουζίνα πήρε θέση η 42χρονη Μαρία. Τέταρτη μέρα και οικοδεσπότης ήταν ο 40χρονος Δημήτρης. Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τη 41χρονη Νάνσυ.
