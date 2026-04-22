Ενημερωτική ημερίδα στα Καλάβρυτα για το ασφαλιστικό και τον ΕΦΚΑ

Μια σημαντική ενημερωτική ημερίδα με επίκεντρο τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης διοργανώνεται στα Καλάβρυτα την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 11:30 το πρωί, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμος Καλαβρύτων και τη δικηγόρο – εργατολόγο Δήμητρα Β. Ασπρούλια, με στόχο την έγκυρη και πρακτική ενημέρωση των πολιτών για τα σύγχρονα δεδομένα στο ασφαλιστικό σύστημα και τη λειτουργία του ΕΦΚΑ.

Κεντρικό θέμα της ημερίδας είναι «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και η Σύγχρονη Πραγματικότητα του ΕΦΚΑ», ενώ θα αναπτυχθούν επιμέρους ενότητες που αφορούν κρίσιμα ζητήματα για εργαζόμενους, επαγγελματίες και συνταξιούχους.

Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν:

Συμβουλευτική καθοδήγηση για την ασφάλιση σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς

Πρακτικές οδηγίες για τη διαδοχική ασφάλιση

Αναλυτική ενημέρωση για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) σε όλα τα επαγγέλματα, καθώς και για αιρετούς

Διαχείριση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και τρόποι αντιμετώπισής τους για τη λήψη σύνταξης

Παρουσίαση επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, όπως ανασφάλιστων υπερηλίκων, βαριάς αναπηρίας και εξωιδρυματικών παροχών

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να ενημερωθούν υπεύθυνα για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σε μια περίοδο όπου οι αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα.