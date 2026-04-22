Βασίλης Μηλιώνης: «Το αντρικό πρότυπο θέλει τον άντρα σκληρό και αυστηρό»

Ο Βασίλης Μηλιώνης βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα στερεότυπα γύρω από την ανδρική ευαισθησία, την οικογένεια και την έννοια της ευτυχίας.

«Πολλές φορές κιόλας κοινωνικά δεν μας επιτρέπεται να έχουμε αυτού του είδους την ευαισθησία, εμείς οι άντρες. Έχουμε μεγαλώσει σε μία κοινωνία πατριαρχική, όπου κάπως ο άντρας επηρεάζεται από το αντρικό πρότυπο, το οποίο είναι εκεί για να είναι ο σκληρός της υπόθεσης, ο αυστηρός, αυτός που θα βάλει τα όρια. Γι’ αυτό λέω ότι επαναπροσδιορίζεται», είπε αρχικά ο νεαρός ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Μοιραία θα πω ότι είχα μεγαλύτερη αδυναμία στη μαμά, γιατί ήταν πιο παρούσα στο σπίτι. Αλλά μέσα μου προσπαθώ, μεγαλώνοντας, να δικαιώνω και τις δύο πλευρές. Είναι το ίδιο δυνατά τα συναισθήματα που νιώθω και για τους δύο. Πάντα ο μπαμπάς είναι ο “σκληρός” της ιστορίας, η μαμά είναι πιο μαλακή, είναι το κλασικό ελληνικό πρότυπο οικογένειας».

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Μηλιώνης αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή. «Είμαι καλά, αλλά ντρέπομαι λίγο να το λέω. Σαν να υπάρχει μια ενοχή όταν λες ότι είσαι καλά, ειδικά όταν γύρω σου δεν είναι όλοι. Έχουμε μάθει ότι πρέπει να υπάρχει και το “δεν είμαι καλά” για να ισορροπεί.

Έχουμε μεγαλώσει με ένα στερεοτυπικό σχήμα καλού-κακού. Ζεις κάτι καλό και περιμένεις ότι θα έρθει κάτι κακό για να ισορροπήσει. Είναι σαν να έχουμε μάθει κοινωνικά ότι για να υπάρξει ευτυχία, πρέπει να υπάρχει και δυστυχία».