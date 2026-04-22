Η Κλαυδία θα δώσει το 12άρι της Ελλάδας στη φετινή Eurovision

Η Κλαυδία θα ανακοινώσει το 12άρι της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, με αφορμή τη φετινή ελληνική συμμετοχή στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Οι υπεύθυνοι γνωστοποίησαν ότι η τραγουδίστρια, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στην περσινή διοργάνωση, θα είναι εκείνη που θα αποκαλύψει στο κοινό σε ποια χώρα θα δοθούν οι δώδεκα βαθμοί της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Η τραγουδίστρια είχε συνδέσει το όνομά της με μια ιδιαίτερα θετική πορεία για την ελληνική συμμετοχή, καθώς είχε χαρίσει στην Ελλάδα την έκτη θέση στην 69η διοργάνωση με την ερμηνεία της «Αστερομάτας».

Να σημειωθεί πως στον σχολιασμό και των τριών βραδιών της Eurovision (στον A’ και Β’ ημιτελικό αλλά και τον τελικό) θα βρίσκονται ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.