Ασφυκτική πίεση στα ΤΕΠ της Πάτρας – 46 ασθενείς σε ράντζα στους διαδρόμους-ΦΩΤΟ

Εικόνες έντονης πίεσης καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των δύο μεγάλων νοσοκομείων της Πάτρας, με δεκάδες ασθενείς να νοσηλεύονται σε ράντζα, εκτός θαλάμων.

Σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ), μετά τις πρόσφατες εφημερίες τόσο στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», συνολικά 46 ασθενείς παραμένουν για περισσότερα από δύο 24ωρα στους διαδρόμους των ΤΕΠ, σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για περίθαλψη.

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση νέων περιστατικών, με τους χρόνους αναμονής να αυξάνονται και το σύστημα να λειτουργεί στα όριά του.

Η ΕΙΝΑ επισημαίνει ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, βρίσκονται σε συνθήκες έντονης πίεσης, κάνοντας λόγο για εικόνα οριακής λειτουργίας των δομών υγείας. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία της ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά τείνουν να παγιωθούν.

Όπως υπογραμμίζεται, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εκτός χειμερινής περιόδου, όπου συνήθως αυξάνονται τα περιστατικά λόγω ιώσεων, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, εντείνοντας τον προβληματισμό για τη συνολική λειτουργία των νοσοκομείων της περιοχής.