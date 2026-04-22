Αύξηση 18,2% στις πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Μάρτιο - Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκαν 18,2% οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα μας τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 2025, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.722 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.761 που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο το 2025 (αύξηση 4,9% είχε σημειωθεί τον Μάρτιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 ). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 15.897 έναντι 13.622 που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 16,7%.

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου

Το πρώτο τρίμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 66.388 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 62.399 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% (μείωση 1,7% είχε καταγραφεί το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 37.862 έναντι 35.799 που κυκλοφόρησαν το α’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.

Παράλληλα, τον Μάρτιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 6.545 καινούργιες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 5.941 τον αντίστοιχο μήνα το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% (αύξηση 15,1% είχε σημειωθεί τον Μάρτιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 6.193 έναντι 5.679 που κυκλοφόρησαν Μάρτιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%.

Το πρώτο τρίμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.998 καινούργιες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 15.030 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% (αύξηση 3,7% είχε σημειωθεί το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 15.047 έναντι 14.199 που κυκλοφόρησαν το α’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6%.