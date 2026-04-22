«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο με επιδοτήσεις έως 95% και στόχο να ανακαινιστούν πάνω από 15.000 κατοικίες

Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την ενεργοποίηση του ανανεωμένου «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με επιδοτήσεις έως 95% του κόστους εργασιών και με στόχο την αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών ώστε να αυξηθεί η προσφορά την αγορά.

Ανάλογα με την κατηγορία του υποψήφιου νοικοκυριού το νέο «Ανακαινίζω» προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις, που ξεπερνούν κατά βάση το 80% του κόστους ανακαίνισης, κάτι που αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες.

Υπολογίζεται ότι με αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με 500 εκατ. ευρώ θα ανακαινιστούν 15.000 με 20.000 κατοικίες. Προβλέπεται ότι θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών που ήταν παλιά και σε κακή κατάσταση κτίρια, λόγω αδυναμίας των ιδιοκτητών να τα συντηρήσουν, και κατά συνέπεια θα βγουν στην αγορά συμβάλλοντας στη μείωση των πιέσεων στις τιμές των ενοικίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα τουλάχιστον 20ετίας, τα οποία παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται αλλά θεωρούνται ακατάλληλες για διαβίωση και απαιτούν ουσιαστική ανακαίνιση.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης του «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» μπορεί να αγγίξει τις 36.000 ευρώ, με τις επιδοτήσεις να υπολογίζονται σε 300 ευρώ το τ.μ., ενώ η έναρξη του προγράμματος τοποθετείται χρονικά στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Οι εργασίες που καλύπτονται

Η δράση αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με τις εργασίες να περιλαμβάνουν βελτιώσεις όπως ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευές δαπέδων και συνολική λειτουργική αναβάθμιση των χώρων.

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, η ενεργειακή αναβάθμιση δεν αποτελεί τον μοναδικό άξονα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων. Ειδικότερα, η ανακαίνιση θα καλύπτει το 60% – 80% της συνολικής δαπάνης, ενώ οι εργασίες για ενεργειακή αναβάθμιση θα αντιστοιχούν στο 20% – 40%.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Η επιδότηση θα είναι αυξημένη για ορισμένες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση.

Αυξημένες ενισχύσεις ισχύουν και για νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χρήματα για ανακαίνιση. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι αντίστοιχα με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου 2» και για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει είτε να νοικιάσει το ανακαινισμένο ακίνητο για τουλάχιστον πέντε χρόνια είτε να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία για το ίδιο διάστημα.