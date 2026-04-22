Άδεια 2026: Τι αλλάζει από φέτος και τι θα ισχύει για την “σπαστή”

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζονται την ετήσια άδειά τους θα δουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα από φέτος.

Η πιο σημαντική μεταβολή είναι η δυνατότητα χορήγησης “σπαστής” άδειας, δηλαδή η κατανομή των ημερών ανάπαυσης σε περισσότερες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους, αντί για τη συνεχιζόμενη χορήγηση που ίσχυε μέχρι τώρα.

Κάθε τμήμα της άδειας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Η νέα αυτή ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Παρ’ όλα αυτά, η τελική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας παραμένει αποκλειστικά στα χέρια του εργοδότη, πράγμα που σημαίνει ότι η νέα δυνατότητα δεν παρακάμπτει την ανάγκη συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Η δυνατότητα της “σπαστής” άδειας

Μέχρι σήμερα, η άδεια μπορούσε να χωριστεί σε δύο περιόδους, με την προϋπόθεση ότι η μία από αυτές θα ήταν συνεχόμενη και θα διαρκούσε τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες για πενθήμερη εργασία ή δώδεκα για εξαήμερη. Παρά αυτές τις δυνατότητες, πολλές επιχειρήσεις ακολουθούσαν το παραδοσιακό μοντέλο της μαζικής άδειας τον Αύγουστο, λόγω της μειωμένης δραστηριότητας.

Η νέα επιλογή της “σπαστής” άδειας προσφέρει πλέον μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή των ημερών, εφόσον υπάρχει έγκριση από τον εργοδότη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αν το αίτημα δεν εγκριθεί, ο εργαζόμενος θα πρέπει να το αναπροσαρμόσει, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει νέες ισορροπίες ή μικρές εντάσεις στον εργασιακό χώρο.

Αλλαγή στην υποχρέωση προαναγγελίας

Μια ακόμα αλλαγή που θα εφαρμοστεί από το 2026 αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ II”. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων.