Λάουρα Κοβέσι: Στην Ελλάδα σήμερα για την συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη

Δεύτερο τετ-α-τετ μέσα σε λίγους μήνες, αναμένεται να έχουν σήμερα η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Η συνάντηση τους έχει προγραμματιστεί για τις 09.30 στον τρίτο όροφο του υπουργείου, σε ένα ραντεβού, που σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλειστεί αρκετό καιρό πριν. Παρά το γεγονός ότι δε φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων, είναι βέβαιο ότι οι υποθέσεις που χειρίζεται το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το τελευταίο διάστημα, όπως είναι οι έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να μονοπωλήσουν τη συζήτηση.

Η συνάντηση Λάουρας Κοβέσι – Γιώργου Φλωρίδη μάλιστα γίνεται σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, καθώς συμπίπτει με την ψηφοφορία της Βουλής για τις άρσεις ασυλίας 13 «γαλάζιων» βουλευτών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για κακοδιαχείριση και διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων, μέσω λανθασμένων και ψευδών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα «καυτά» θέματα

Δύο είναι οι «καυτές» θεματικές και για τις δύο πλευρές των συνομιλητών. Οι έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους εισαγγελικούς χειρισμούς για την υπόθεση να έχουν τεθεί στο «μικροσκόπιο» της πολιτικής αντιπαράθεσης και η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων.

Από την πλευρά της, η Λάουρα Κοβέσι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψής της στη χώρα μας, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε εξάρει το έργο των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, ενώ πρόσφατα εισηγήθηκε στο Κολλέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη.

Στο επίκεντρο η θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων

Το δεύτερο θέμα που αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στη συνάντηση Κοβέσι- Φλωρίδη είναι η ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, που λήγει με την εκπνοή του τρέχοντος δικαστικού χρόνου, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2026.

Ήδη η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει απευθύνει ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των συγκεκριμένων τριών θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με τη σειρά του ο Γιώργος Φλωρίδης, έστειλε τα ερωτήματα στον Άρειο Πάγο και τις αποφάσεις για την ανανέωση ή μη της θητείας των τριών Ευρωεισαγγελέων, αλλά και την πλήρωση τριών νέων θέσεων στο ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναμένεται να λάβει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Το ΑΔΣ αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στο Μάιο, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ακόμη ακριβής ημερομηνία.

Η συμμετοχή στο Φόρουμ των Δελφών

Την Πέμπτη 23 Απριλίου η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας, που ολοκληρώνει τη θητεία της στις Βρυξέλλες, τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα δώσει το «παρών» στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου) και θα συνομιλήσει με το δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα για «Θεσμούς υπό πίεση».