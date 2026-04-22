Μέτρα σε δύο δόσεις ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Το diesel, οι συνταξιούχοι και η έκπληξη

Γύρω στις 12:00 το μεσημέρι θα πιστοποιηθούν από τη Eurostat τα στοιχεία για το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για το 2025 και από εκεί και μετά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, όπως αποκάλυψε από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις με τηλεοπτική του δήλωση περί τις 13:00, ενώ μετά θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο και συγκεκριμένα από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό του Θάνο Πετραλιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρώτο σκέλος των μέτρων αφορά τη διαχείριση των συνεπειών του πολέμου. Ήδη έχουν "ριχτεί στη μάχη" περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για το fuel pass, την επιδότηση του diesel και την επιδότηση των λιπασμάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προς παράταση βαίνει η επιδότηση για το diesel κίνησης στην αντλία για τον Μάιο, πιθανότατα και για τον Ιούνιο. Από την άλλη και με δεδομένη την ήπια αποκλιμάκωση των τιμών, φαίνεται ότι δεν προκρίνεται η συνέχιση του fuel pass, ούτε υπάρχει αυτή την ώρα σχέδιο για επιδότηση οικιακών καταναλωτών ρεύματος. Επίσης, εκτός συζήτησης είναι η επαναφορά του market pass, αν και κάτι μπορεί να γίνει για τα λιπάσματα.

Οι συνταξιούχοι και η έκπληξη

Μια βασική στόχευση της ανακοίνωσης θα είναι η ενίσχυση της στήριξης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Κατά πληροφορίες, στο "τραπέζι" είναι η αύξηση του ποσού που δίνεται σε σταθερή βάση τον Νοέμβριο από τα 250 στα 300 ευρώ, αλλά και η αύξηση των δικαιούχων. Πληροφορίες που ήθελαν να καταβάλλειται «διπλό» το επίδομα δεν επιβεβαιώνονται, καθώς υπερβαίνει τον δημοσιονομικό χώρο που είναι διαθέσιμος.

Υπάρχει στο τραπέζι και κάποιο ακόμα μέτρο «έκπληξη», το οποίο δεν έχει διαρρεύσει και μένει να φανεί αν θα «χωρέσει» στην περίμετρο των διαθέσιμων χρημάτων κάποιο φορολογικό μέτρο. Πάντως, δεν θα μιλάμε για μείωση άμεσου φόρου (έγιναν στη ΔΕΘ), ούτε έμμεσου (διαχρονικά εκτός συζήτησης).