Πώς διαλέγουμε πατάτες: Ποιες είναι καλύτερες για τηγάνι, φούρνο και πουρέ

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν αρκετές ποικιλίες, πολλές από τις οποίες καλλιεργούνται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ σημαντικές ποσότητες εισάγονται από την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Κύπρο, αφού η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Είναι όμως όλες οι πατάτες κατάλληλες για κάθε τρόπο μαγειρέματος; Η απάντηση είναι όχι. Δεν κάνουν όλες για κάθε συνταγή. Η ποικιλία, το σχήμα και η περιεκτικότητα σε άμυλο καθορίζουν το πώς θα τις μαγειρέψουμε, ώστε να έχουμε ένα νόστιμο αποτέλεσμα.

Οι πατάτες είναι από τα πιο αγαπημένα υλικά της ελληνικής κουζίνας, καθώς μαγειρεύονται με διάφορους τρόπους και, επιπλέον, συνοδεύουν άψογα ένα πιάτο με κρέας, ψάρι ή πουλερικά.

Πατάτες για τηγάνι και φούρνο

Για τηγανητές πατάτες, αλλά και για πατάτες φούρνου, προτιμώνται κυρίως μακρόστενες και κιτρινόσαρκες ποικιλίες με σχετικά χαμηλή υγρασία, καθώς γίνονται τραγανές εξωτερικά και παραμένουν μαλακές στο εσωτερικό. Από τις πιο γνωστές ποικιλίες είναι οι Spunta, Agria, Liseta και Marabel, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στην οικιακή κουζίνα όσο και στην εστίαση.

Οι ποικιλίες αυτές καλλιεργούνται σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Θήβα, η Μεσσηνία και η Αχαΐα, που είναι γνωστές για την πρώιμη παραγωγή τους, ενώ σημαντική είναι και η καλλιέργεια σε περιοχές με ιδιαίτερα ευνοϊκό μικροκλίμα και έδαφος, όπως το Νευροκόπι, η Νάξος και η Κοζάνη. Παράλληλα, μεγάλες ποσότητες πατάτας εισάγονται και από την Κύπρο για να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Πατάτες για βράσιμο και πουρέ

Για βραστές πατάτες και για πουρέ προτιμώνται ποικιλίες με υψηλότερη περιεκτικότητα σε άμυλο, οι οποίες δίνουν πιο αφράτη και κρεμώδη υφή. Μεταξύ των πιο κατάλληλων ποικιλιών είναι οι Marabel, Kennebec και Agria.

Aυτές οι ποικιλίες καλλιεργούνται σε διάφορες παραγωγικές ζώνες της χώρας, ιδιαίτερα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε άλλες αγροτικές περιοχές με έντονη πατατοκαλλιέργεια, όπου το κλίμα και το έδαφος ευνοούν την παραγωγή τους.

Η προέλευση και το σχήμα παίζουν ρόλο

Η ποιότητα της πατάτας δεν εξαρτάται μόνο από την ποικιλία, αλλά και από το έδαφος. Το μικροκλίμα, η σύσταση του εδάφους και η καλλιεργητική πρακτική επηρεάζουν τη γεύση και την υφή. Ειδικότερα, η συνεχής καλλιέργεια στα ίδια χωράφια μπορεί να «κουράσει» το έδαφος, με αποτέλεσμα ακόμη και καλές ποικιλίες να μην έχουν την ίδια γευστική ένταση που είχαν παλαιότερα.

Στην επιλογή της σωστής πατάτας «οδηγός» είναι και το σχήμα της. Συγκεκριμένα, οι μακρόστενες πατάτες είναι κατάλληλες για τηγάνι και φούρνο, ενώ οι στρογγυλές ποικιλίες έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χρησιμοποιούνται συχνά για βιομηχανική επεξεργασία, όπως οι προτηγανισμένες ή κομμένες πατάτες.

