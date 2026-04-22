Ηράκλειο: Αγωνία για την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Σοκάρει η νέα τροπή που έχει πάρει η υπόθεση στην Κρήτη με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες

«Πάγωσαν» στο άκουσμα της αυτοκτονίας οι συγγενείς της Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οι φόβοι τους πλέον στρέφονται στο χειρότερο σενάριο. Η τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του πρώην συντρόφου της έχει σοκάρει τους πάντες και έχει εντείνει την αγωνία για την τύχη της 43χρονης μητέρας που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο. Η αυτοχειρία του 40χρονου δίνει μια νέα, πιο σκοτεινή τροπή στην ήδη περίπλοκη υπόθεση εξαφάνισης στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα, δεν λείπουν και εκείνοι που εκφράζουν την εκτίμηση ότι το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο άνδρας, κοντά σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, ίσως να μην επιλέχθηκε τυχαία. Οι συγγενείς και οι φίλοι της αγνοούμενης φοβούνται τα χειρότερα, καθώς η υπόθεση παίρνει πλέον διαστάσεις θρίλερ. Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια της 43χρονης από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από το μεσημέρι της Κυριακής 19.04.2026. Πρόκειται για μητέρα τριών παιδιών που, όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, δεν θα εξαφανιζόταν χωρίς λόγο, καθώς πάντα ενημέρωνε. Οι σκέψεις όλων είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένες: αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο περιστατικά, τότε το μεγάλο ερώτημα παραμένει βασανιστικό, πού βρίσκεται η Ελευθερία.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhyx0jjn9c2p" ></iframe> </div>

Το τελευταίο της μήνυμα προς τον γιο της, στο οποίο έγραφε ότι θα τον καλέσει αργότερα, ήταν και η τελευταία επικοινωνία που είχε με την οικογένειά της. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής. Νεκρός ο πρώην σύντροφος

Ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης κοντά σε εκκλησία στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα από κοντόκαννη καραμπίνα, την οποία φέρεται να χρησιμοποίησε ο ίδιος, με τον αδερφό του να φέρεται να είναι εκείνος που εντόπισε τη σορό. Αστυνομικοί της Ασφάλειας αναμένεται να πάρουν κατάθεση από τον αδερφό του αυτόχειρα, προκειμένου να μάθουν τι ακριβώς προηγήθηκε και τι ακριβώς γνωρίζει. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ πρόκειται για μια απομονωμένη περιοχή, μακριά από κατοικημένες ζώνες. Εκεί βρέθηκε και το αυτοκίνητό του, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά.

Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης / .neakriti.gr

Ο άνδρας είχε απασχολήσει τις αρχές από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισης, καθώς είχε προσαχθεί για κατάθεση. Αν και αφέθηκε ελεύθερος, θεωρούνταν σημαντικό πρόσωπο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μάλιστα, τη νύχτα από Δευτέρα προς Τρίτη, αστυνομικοί είχαν πάει στο σπίτι του και έκαναν έρευνα στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο ίδιος είχε δώσει κατάθεση, ενώ έφερε γρατζουνιές στο πρόσωπο και στα χέρια, τις οποίες προσπάθησε να εξηγήσει λέγοντας ότι έπεσε από το μηχανάκι του.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhz1sa4ztfnl" ></iframe> </div>

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Το πρωί της Κυριακής, ημέρας που εξαφανίστηκε η 43χρονη, φέρεται να ήταν σε έντονη αναστάτωση και να ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων να του καλέσουν ταξί, όπως αναφέρει το cretalive. Ο αδερφός της αγνοούμενης μίλησε στο Live News και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «υπήρχαν εντάσεις με τον σύντροφό της πριν χωρίσουν».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhywtkvsb7bd" ></iframe> </div>

Στην ίδια εκπομπή, μίλησε και η μητέρα της 43χρονης η οποία είπε μεταξύ άλλων πως δεν γνώριζε τον πρώην σύντροφο της κόρης της και είχε πάει μία φορά σπίτι της. «Δεν ήθελε να μου πει τον λόγο χωρισμού της, αλλά φάνηκε αναστατωμένη», είπε η γυναίκα ακόμη.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhyx9bhju6kh" ></iframe> </div>

Τα σενάρια που εξετάζονται

Μετά τη νέα αυτή εξέλιξη, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 40χρονος ζήλευε έντονα την 43χρονη. Η πιθανή σύνδεση της αυτοκτονίας με την εξαφάνιση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ κάθε στοιχείο αξιολογείται προσεκτικά. Οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης

Η Ελευθερία είχε αφήσει σημείωμα στο σπίτι της, γράφοντας «φεύγω για λίγο και επιστρέφω». Ωστόσο, από τότε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στην περιοχή των Αρχανών και του Γιούχτα, ενώ κάμερες φαίνεται να καταγράφουν το αυτοκίνητό της να κινείται προς το Ηράκλειο. Στις 7 το απόγευμα, έστειλε ένα μήνυμα στον γιο της που ανέφερε ότι θα τα πουν μετά, όμως η γυναίκα εξαφανίστηκε.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhywpvi4jweh" ></iframe> </div>

Έρευνες σε εξέλιξη με κάθε μέσο

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις αρχές να «χτενίζουν» μεγάλη περιοχή από τις Αρχάνες έως τους Αθανάτους. Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομία και πυροσβεστική, ενώ χρησιμοποιούνται και drones. Κομβικής σημασίας θεωρείται ο εντοπισμός του αυτοκινήτου της, ενός λευκού Honda HR-V, που παραμένει άφαντο και μπορεί να δώσει κρίσιμα στοιχεία.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhze7k133kax" ></iframe> </div>