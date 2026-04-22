Αρεόπολη: Ο ιδανικός προορισμός για μια ανοιξιάτικη απόδραση

Από τους ωραιότερους προορισμούς στη Μάνη είναι η Αρεόπολη ένας τόπος που συνδυάζει γραφικά τοπία και πλούσια ιστορία. Γιατί να πάτε την άνοιξη.

Η Πελοπόννησος κρύβει γωνιές με απίθανες ομορφιές και μέρη που αξίζει να ανακαλύψετε αυτή την εποχή που δεν έχει μαζικό τουρισμό. Στην καρδιά της Λακωνίας βρίσκεται η Αρεόπολη ένας προορισμός πολύ γραφικός και με πλούσια ιστορία. Άλλωστε το πέτρινο χωριό έχει συνδέσει το όνομα του με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Από την Αθήνα απέχει περίπου 3,5 ώρες ακολουθώντας αρχικά το δρόμο της εθνικής προς Τρίπολη και βγαίνοντας προς την Σπάρτη. Από εκεί το τοπίο αλλάζει πολύ και αποκαλύπτει στους ταξιδιώτες την άγρια πλευρά της Μάνης. Παρόλο αυτά όλο το σκηνικά είναι ιδιαίτερα κινηματογραφικό με τους πέτρινους πύργους να κάνουν την εμφάνιση τους δίνοντας τη δική τους ξεχωριστή πινελιά.

Η Αρεόπολη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, με πέτρινα αρχοντικά και πύργους, διατηρεί αναλλοίωτη την παραδοσιακή μανιάτικη αρχιτεκτονική. Στην κεντρική πλατεία, με τον ναό των Ταξιαρχών να δεσπόζει, νιώθεις αμέσως ότι βρίσκεσαι σε έναν τόπο με βαριά ιστορία.

Στα πλεονεκτήματα του τόπου είναι ότι θα περιηγηθείτε στον τόπο με τα πόδια χωρίς να σας ενοχλούν τα οχήματα που απαγορεύονται. Από τη διπλή εκκλησία του Αγίου Χαράλαμπου και Παναγίτσας θα ξεκινήσετε μέσα στα λιθόστρωτα σοκάκια να ανακαλύψετε την Αρεόπολη. Ενδιάμεσα, μέχρι να φτάσετε στην κεντρική πλατεία, θα δείτε μικρά τουριστικά μαγαζάκια, παραδοσιακά ταβερνάκια, μπαράκια, αλλά και πέτρινα σπίτια με περιποιημένες αυλές.

Η Αρεόπολη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Εδώ, στις 17 Μαρτίου 1821, υψώθηκε το λάβαρο της επανάστασης από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τους Μανιάτες οπλαρχηγούς. Η περιοχή υπήρξε για αιώνες ένα από τα πιο ανυπότακτα κομμάτια της Ελλάδας, με τους κατοίκους της να διατηρούν έντονη την αίσθηση ανεξαρτησίας και τιμής.

Περπατώντας στην πόλη, θα δεις παλιά πυργόσπιτα, σημάδια μιας εποχής που οι οικογενειακές βεντέτες και η ανάγκη για άμυνα διαμόρφωσαν την αρχιτεκτονική.

Στα αξιοθέατα του τόπου είναι τα μικρά μουσεία και οι λαογραφικοί χώροι, που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε την πλούσια ιστορία, αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων μιας άλλης εποχής, αλλά και να κάνετε στάση στο ναό των Ταξιαρχών -σύμφωνα με την παράδοση εκεί εκκλησιάστηκαν οι Μανιάτες πριν δώσουν όρκο «Νίκη ή Θάνατος».

Έχοντας ως αφετηρία την Αρεόπολη μπορείτε να εξερευνήσετε κι άλλα γραφικά μέρη και αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής. Το Σπήλαιο του Διρού, από τα ωραιότερα της Ελλάδας, με υπόγειες λίμνες και σταλακτίτες που δημιουργούν ένα σχεδόν εξωπραγματικό σκηνικό, τον Γερολιμένα, ένα ήσυχο παραθαλάσσιο οικισμό για να απολαύσετε το φαγητό σας με θέα τη θάλασσα, αλλά και την πανέμορφη Καρδαμύλη είναι μόνο μερικές από τις κοντινές εκδρομές που αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμα σας.

Στάση για πρωινές λιχουδιές μπορείτε να κάνετε στον παραδοσιακό φούρνο «Το ψωμί της Μηλιάς» για να πάρετε ζεστό ψωμάκι ψημένο στον ξυλόφουρνο, χειροποίητες πίτες και τα τοπικά λαλάγγια.

Για φαγητό προτείνουμε τον «Μπάρμπα Πέτρο», το πρώτο οινομαγειρείο που συμπλήρωσε έναν αιώνα, για να απολαύσετε την τσουχτρή, τη μανιάτικη μακαρονάδα με μυζήθρα και τηγανιτό αυγό, λουκάνικο με πορτοκάλι και γουρουνοπούλα.