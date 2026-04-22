Τραμπ: Συνεχίζουμε να κρατάμε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν πριν καν ξεκινήσουν, ο Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» ξανά, ενημερώνοντας το κοινό για τις εξελίξεις του πολέμου με ανάρτησή του στο Truth Social.

Και αυτήν την φορά αναφέρθηκε στα Στενά του Ορμούζ λέγοντας πως το Ιράν θέλει να ανοίξουν ξανά μιας και χάνει την ημέρα 500 εκατ. δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε πως η Τεχεράνη λέει πως θέλει να παραμείνουν κλειστά απλά για τα «προσχήματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και σε μία συνομιλία που είχε με αξιωματούχο, εκτοξεύοντας για ακόμη μία φορά απειλές κατά του Ιράν.

Διηγήθηκε πως κάποιος του είπε ότι το Ιράν θέλει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ αμέσως αλλά αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ποτέ, εκτός αν οι ΗΠΑ καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν και εξουδετερώσουν τους ηγέτες του.

«Το Ιράν δεν θέλει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τα θέλει ανοιχτά για να βγάζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα (που είναι, επομένως, το ποσό που χάνει αν κλείσει!). Λένε ότι τα θέλουν κλειστά μόνο και μόνο επειδή τα έχω αποκλείσει εντελώς (είναι κλειστά), οπότε απλώς θέλουν να “κρατήσουν τα προσχήματα”. Πριν από τέσσερις ημέρες, κάποιοι με πλησίασαν και μου είπαν: “Κύριε, το Ιράν θέλει να ανοίξει τα Στενά, αμέσως». Αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους», έγραψε συγκεκριμένα.