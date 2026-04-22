Συνταγή για ανοιξιάτικη τούρτα φράουλα με κρέμα κουαντρό

Μια αφράτη τούρτα με φρέσκιες φράουλες, είναι τέλεια ιδέα για το Κυριακάτικο τραπέζι.

Η κρέμα της τούρτας έχει λικέρ κουαντρό και έτσι εκτός από βελούδινη είναι και έξτρα αρωματική.

Το κουαντρό (Cointreau), το διάσημο λικέρ πορτοκαλιού με καταγωγή από τη Γαλλία του 19ου αιώνα, έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη ζαχαροπλαστικήυψηλής αισθητικής.

Το χαρακτηριστικό του άρωμα προσθέτει φρεσκάδα και ένταση, «σπάζοντας» τη γλυκύτητα της κρέμας και δημιουργώντας μια πιο ισορροπημένη γευστική εμπειρία.

Σε αυτήν την τούρτα, το αφράτο, χειροποίητο παντεσπάνι,δίνει πόντους σε αυτή την εντυπωσιακή δημιουργία.

Τούρτα φράουλα με κρέμα κουαντρό

Υλικά:

Για το παντεσπάνι:

130 γρ. αλεύρι

200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

4 αυγά

1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Για την κρέμα:

7 κρόκοι αυγών

125 γρ. ζάχαρη

500 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, χτυπημένη σε παχύρρευστη μορφή

80 γρ. λικέρ κουαντρό

2 φύλλα ζελατίνας (10 γρ.)

1/2 κιλό φρέσκιες φράουλες για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Για το παντεσπάνι: χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν. Προσθέτουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύοντας απαλά για να μη χαθεί ο όγκος του μείγματος. Ρίχνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα ή στρογγυλό τσέρκι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170–180°C μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει. Αφήνουμε να κρυώσει και το κόβουμε οριζόντια σε τρεις δίσκους.

Για την κρέμα: μαλακώνουμε τα φύλλα ζελατίνας σε κρύο νερό. Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να «κρεμώσουν». Ζεσταίνουμε ελαφρά μικρή ποσότητα νερού, διαλύουμε εκεί τη ζελατίνα και την προσθέτουμε στο μείγμα των αυγών. Ενσωματώνουμε την σαντιγί (χτυπημένη κρέμα γάλακτος) με απαλές κινήσεις και στο τέλος προσθέτουμε το λικέρ κουαντρό, ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθεί η κρέμα.

Συναρμολόγηση: τοποθετούμε έναν δίσκο παντεσπάνι σε φόρμα ή τσέρκι διαμέτρου περίπου 24 εκ. Απλώνουμε μια στρώση κρέμας και καλύπτουμε με δεύτερο δίσκο. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη κρέμα και ολοκληρώνουμε με το τελευταίο φύλλο παντεσπανιού.

Αφήνουμε την τούρτα στο ψυγείο για αρκετές ώρες ώστε να σταθεροποιηθεί. Πριν το σερβίρισμα, γαρνίρουμε με φρέσκες φράουλες και, αν θέλουμε, λίγη ζάχαρη άχνη.

πηγή newsit.gr