Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση δικύκλων με έναν τραυματία

Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Πατρέως.

Ένας από τους δύο οδηγούς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και βρέθηκε στο ασφάλτινο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.