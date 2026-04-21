Τραμπ: Παράταση εκεχειρίας μέχρι το Ιράν να καταλήξει στην πρότασή του

Ανάρτηση στο Truth Social έκανε το βράδυ της Τρίτης (21.04.2026) ο Ντόνλαντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι παρατείνεται η εκεχειρία με το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να καταθέσει την πρότασή της.

Έπειτα από αίτημα του Πακιστάν για παράταση της κατάπαυσης πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι αναστέλλονται οι επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, μέχρι «οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση».

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη – και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση.

Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στο Στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε ετοιμότητα, και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», έγραψε.