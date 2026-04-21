Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή έρχεται αντιμέτωπη με κάτι που δεν είχε υπολογίσει

Το δημοσίευμα για την ERGAN ρίχνει λάδι στη φωτιά
Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» που θα προβληθούν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21:40.
Τα εξώδικα συνεχίζονται, το δημοσίευμα για την ERGAN ρίχνει λάδι στη φωτιά και ο Οδυσσέας είναι πεπεισμένος πως πίσω απ’ όλα κρύβεται η Αρετή. Οι ισορροπίες απειλούνται επικίνδυνα. Η Αρετή καταρρέει σωματικά και ψυχικά. Η ένταση, η εξάντληση και μια αδιόρατη ανησυχία τη φέρνουν αντιμέτωπη με κάτι, που δεν είχε υπολογίσει.
Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Επεισόδιο 68 – Τα εξώδικα συνεχίζονται, το δημοσίευμα για την ERGAN ρίχνει λάδι στη φωτιά και ο Οδυσσέας είναι πεπεισμένος πως πίσω απ’ όλα κρύβεται η Αρετή. Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους, στρέφεται στον Μπακύρα, ζητώντας πληροφορίες για τους κρυφούς εταίρους της Triton. Την ίδια ώρα, ο Άλκης μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε μια επικίνδυνη ιστορία. Ο Σταύρος αρχίζει να αγγίζει τη σκληρή αλήθεια για την καταγωγή του, με την Αννέζα και την Κατερίνη να πανικοβάλλονται μήπως αποκαλυφθούν, όσα έκρυβαν τόσα χρόνια. Οι ισορροπίες απειλούνται επικίνδυνα. Η Αρετή καταρρέει σωματικά και ψυχικά. Η ένταση, η εξάντληση και μια αδιόρατη ανησυχία τη φέρνουν αντιμέτωπη με κάτι, που δεν είχε υπολογίσει.
Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Επεισόδιο 69 – Ο Οδυσσέας έχει βαλθεί να μάθει τον κρυφό συνέταιρο του Νταγιάννου στην Triton – Οικοδομική, ενώ ο Πωλ μένει άναυδος, όταν μαθαίνει ότι ο Σταύρος είναι υιοθετημένος. Η Μαργαρίτα φτάνει στο σπίτι της Κατερίνης και ζητά εξηγήσεις για τα μυστικά που της έκρυψαν και ο Σταύρος κατηγορεί τον Νταγιάννο για το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε εναντίον της ERGAN. Η Αρετή κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την απόλυτη ανατροπή στη ζωή της.
