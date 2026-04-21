Κεφαλονιά: Ποιες είναι οι δυο γυναίκες που κρατούν το «κλειδί» για τον θάνατο της Μυρτώς

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι, αφού όσο ξεδιπλώνεται το κουβάρι της υπόθεσης, οι αρχές βάζουν στο στόχαστρο και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν σχέση με τα όσα συνέβησαν στην Κεφαλονιά την 14η Απριλίου.

Την ώρα που οι Αρχές ερευνούν αν το άτυχο κορίτσι είχε μπλέξει σε κυκλώματα ναρκωτικών και μαστροπείας, τις δικές του εξηγήσεις μέσα από την φυλακή δίνει ο 23χρονος φίλος της, ο οποίος αρνείται ότι παγίδευσε τη Μυρτώ και ότι ήταν οργανωμένο σχέδιο «να την εξαφανίσει». Εκτός από τους 3 κατηγορούμενου που είναι προφυλακιστέοι στις φυλακές Κορυδαλλού, οι αρχές εξετάζουν και τον 66χρονο από την Πρέβεζα που συνομίλησε και έστειλε λεφτά στην 19χρονη το μοιραίο βράδυ, ενώ γίνεται λόγος και για την ύπαρξη κι άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κεφαλονιάς.

Ειδικότερα, φαίνεται πως δύο γυναίκες μπορούν να λύσουν το μυστήριο για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ μέσα στο ξενοδοχείο. Υπάρχει μία 18χρονη, αναμένεται να καταθέσει στις αρχές. Η μαρτυρία της φαίνεται να είναι σημαντική, διότι πρόκειται για το άτομο το οποίο μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήταν η Μυρτώ με τους άλλους δύο, τον 23χρονο και τον 26χρονο.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως η Μυρτώ είχε δεχτεί στο παρελθόν απειλές από τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να απειλούσε δηλαδή να τη σκοτώσει. Πρόκειται για μια παιδική φίλη της, η οποία επρόκειτο κι αυτή να καταθέσει μέσα τις επόμενες ημέρες.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με την Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω την Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα», έχει αναφέρει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, μέσα από το κελί του στον Κορυδαλλό.