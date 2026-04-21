Κρήτη: Βίντεο με την τελευταία διαδρομή της 43χρονης, πριν εξαφανιστεί- Τα ερωτήματα για την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας Ελευθερίας Γιακουμάκη έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Κρήτη. Δύο 24ωρα μετά τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της, οι Αρχές συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στις Αρχάνες, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό της. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες με drone και περιπολίες, με στόχο να εντοπίσουν ένα στοιχείο που θα τους οδηγήσει στα επόμενα βήματά τους. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν και το αυτοκίνητο της 43χρονης, ώστε να αποκτήσουν ένα ακόμη σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της υπόθεσης. Για την εξαφάνισή της έχει εκδοθεί και Missing Alert, όμως μέχρι στιγμής οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

Το τελευταίο στίγμα και η δίκη με τον πρώην σύζυγο

Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης, καθώς λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της η 43χρονη είχε προγραμματισμένη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, έπειτα από καταγγελία για εξύβριση. Οι Αρχές δεν συνδέουν επίσημα, μέχρι αυτή την ώρα, τα δύο γεγονότα, ωστόσο δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 43χρονη έφυγε με το αυτοκίνητό της από το σπίτι όπου διέμενε, το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η ίδια ξεκίνησε από τις Δαφνές Ηρακλείου και, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, κινήθηκε προς τις Αρχάνες. Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα. Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της, αναφέρει στο MEGA: «Είμαστε τώρα 8 χρόνια εκτός. Τι να πει ο πρώην; Είχαμε δικαστήριο που ήταν εξ αναβολής για εξύβριση. Δεν ήταν ούτε τίποτα δύσκολο ούτε τίποτα το… αυτό που γράφουνε. (…) Εγώ ενημερώθηκα το πρωί εκείνο. Δεν ήξερα κάτι. Απλώς τώρα εγώ είπα, παιδιά έχω προχωρήσει τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τη γυναίκα μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μακάρι να είναι όλα καλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα και με κανέναν. Κοινωνικός άνθρωπος ήτανε. Τι προστριβές να έχει αυτή; Εδώ από χωριό είμαστε. Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ. Τώρα τι έγινε; Δεν ξέρω».

Νεκρός ο πρώην σύντροφος της – Τι είχε καταθέσει για τις αμυχές

Παράλληλα, η υπόθεση φαίνεται πως παίρνει διαστάσεις… θρίλερ καθώς, το απόγευμα της Τρίτης ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης εντοπίστηκε νεκρός, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτήματα για το τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr ο 43χρονος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του με κοντόκανη καραμπίνα, σε εκκλησία, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Ωστόσο λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσαχθεί από τις Αρχές και είχε κληθεί να καταθέσει μεταξύ άλλων και για κάποιες αμυχές που είχαν εντοπιστεί στο πρόσωπο και στα χέρια. Σύμφωνα με το Mega είχε ισχυριστεί πως είχε πέσει με το μηχανάκι.