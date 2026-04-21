Πάτρα- Η «Κιβωτός της Αγάπης» στα όρια της κατάρρευσης: Ήρθαν δυο φορές να κόψουν το ρεύμα- Χρέη που αγγίζουν τα 500.000 ευρώ

Στο «κόκκινο» έχει φτάσει η κατάσταση στην «Κιβωτό της Αγάπης» στην Πάτρα, με το ίδρυμα να αδυνατεί να πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων του εδώ και μήνες, συσσωρεύοντας χρέη που αγγίζουν τα 500.000 ευρώ.

Το Σωματείο Εργαζομένων στα Ιδρύματα Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου & ΝΠΙΔ Ν. Αχαΐας με ανακοίνωσή του καταγγέλει χρόνια υποχρηματοδότηση και ζητά άμεση κρατική παρέμβαση για τη διάσωση του ιδρύματος και των παιδιών ΑμΕΑ που φιλοξενεί.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Για άλλη μια φορά, ζούμε το ίδιο σκηνικό σε επανάληψη με την «Κιβωτό της Αγάπης» να έχει οικονομικό πρόβλημα ρευστότητας και να αδυνατεί πλέον να πληρώσει τις υποχρεώσεις της (ανάμεσα σε αυτές και τους μισθούς των εργαζομένων που είναι μόνιμα με «έναντι» εδώ και μήνες), κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την Διοίκηση του Ιδρύματος σε πρόσφατες δηλώσεις της στον τοπικό τύπο. Είναι όμως απόλυτα λογικό αυτό να συμβαίνει καθώς η ετήσια τακτική χρηματοδότηση που δέχεται το Ίδρυμα είναι της τάξεως των 50.000€, η οποία φυσικά δεν φτάνει ούτε καν για την τακτική μισθοδοσία των εργαζομένων καθώς αυτή ανέρχεται σε 70.000€/μήνα. Τα δε νοσήλια των 1.073€ που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ για κάθε τρόφιμο είναι σαφώς υποδεέστερα των μεγάλων αναγκών για τα παιδιά ΑμΕΑ καθώς αυτά έχουν υπολογιστεί στα 1.750€/μήνα για κάθε ένα από αυτά, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών σε φάρμακα, αναλώσιμα, ενέργεια, σίτιση κλπ. Όλη αυτή η κατάσταση έχει λοιπόν συσσωρέψει χρέη 300.000€–500.000€ στο ίδρυμα, αν υπολογίσουμε και τα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία.

Με την εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης ή την αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ δεν λύνεται όμως το πρόβλημα μόνιμα αλλά μόνο προσωρινά καθώς όσο θα ανεβαίνουν οι τιμές σε αναλώσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, μισθούς κλπ, τόσο θα ανεβαίνει και το ποσό που θα χρειάζεται το ίδρυμα για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τροφίμων του. Μόνο λοιπόν με την κάλυψη του 100% των αναγκών των ιδρυμάτων, όποιο ποσό κι αν είναι αυτό κάθε φορά, μπορούν να είναι εξασφαλισμένα και τα παιδιά ΑμΕΑ και οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα αυτά, παράλληλα βέβαια διεκδικώντας ένα ενιαίο σύστημα Πρόνοιας, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των παιδιών ΑμΕΑ με φροντιστές τους, τους ίδιους εργαζόμενους που τα φροντίζουν έως τώρα καθώς μόνο έτσι θα έχουν εξασφαλισμένο το ίδιο πλαίσιο αναφοράς και φροντίδας το οποίο είναι κρίσιμο για την ανάπτυξή τους.

Θέλουμε να θυμίζουμε όμως, για μία ακόμα φορά, πως οι εργαζόμενοι της “Κιβωτού Αγάπης”, μαζί με το δικό μας Κλαδικό Σωματείο, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και την Δημοτική Αρχή, έχουν βρεθεί αλλεπάλληλα στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας καθώς και στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για να πιέσουν την Κυβέρνηση ώστε να αναλάβει τις ευθύνες της και να δεσμευτεί για πλήρη, κρατική χρηματοδότηση σε όλα τα Προνοιακά Ιδρύματα της περιοχής μας, καλύπτοντας το 100% των αναγκών τους με τον κο. Περιφερειάρχη να απαντάει ότι «δεν γίνεται σωστή διαχείριση» (!) και την κα. Αντιπεριφερειάρχη να δηλώνει πως «μέχρι σήμερα η Κιβωτός της Αγάπης διασώζεται επειδή η τοπική κοινωνία την έχει “υιοθετήσει” και σε τακτική βάση την ενισχύει με υλική και χρηματική βοήθεια»(!) Δηλαδή, αυτό που σαφώς εννοούν είναι ότι το εν λόγω Προνοιακό Ίδρυμα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι υπό την ευθύνη της Περιφέρειας, θα πρέπει να αναζητήσουν χρηματοδότηση από δωρεές, κληρονομιές, φιλανθρωπίες και χορηγούς αν θέλουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους! Την ίδια ώρα μάλιστα που έχουν έρθει 2 φορές να κόψουν το ρεύμα!!! Δηλαδή συναινώντας με την ελλιπή χρηματοδότηση σε όλα τα Ιδρύματα Πρόνοιας, παιδιών ΑμΕΑ αλλά και ηλικιωμένων, τα οποία όμως το κράτος και οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν την αποκλειστική ευθύνη να τα λειτουργούν!

Ευθύνες όμως έχουν και οι παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ γιατί, από την μία οι τοποθετήσεις τους ταυτίζονται με την θέση της Περιφερειακής Αρχής και από την άλλη γιατί οι κυβερνήσεις που στήριζαν εδώ και χρόνια βάλανε το λιθαράκι τους στην υποβάθμιση των Προνοιακών Ιδρυμάτων. Να πάρουν θέση όλοι τώρα!

Γιατί αυτό που φαίνεται πλέον ξεκάθαρα είναι ότι, Κυβέρνηση και Περιφέρεια υλοποιούν κατά γράμμα τις οδηγίες και την κατεύθυνση της ΕΕ, βάζοντας στη ζυγαριά «κόστους-όφελους» τις ζωές μας, τις ζωές των ηλικιωμένων και των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Γιατί κι αυτοί, με όχημα την χρόνια υποχρηματοδότηση όλων των προνοιακών δομών, αιμορραγώντας τις οικονομικά, ωθούν κάθε μέρα στην ιδιωτικοποίησή τους, στρώνοντας έτσι τον δρόμο στους επιχειρηματικούς ομίλους για ένα ακόμα πεδίο κερδοφορίας εις βάρος του λαού, με τις ανάγκες των εργαζομένων, των παιδιών ΑμΕΑ και των ηλικιωμένων, να βρίσκονται στο περιθώριο!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

Ø Να καταβληθεί το υπόλοιπο της μισθοδοσίας στην «Κιβωτό της Αγάπης» και να καταβάλλεται εφεξής στην ώρα της.

Ø Γενναία έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την απόσβεση όλων των χρεών όλων των ιδρυμάτων.

Ø Τακτική κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη του 100% των αναγκών όλων των ιδρυμάτων".